Alle 5:38, ora italiana, lo scenario per i repubblicani era già da incubo. Persa la Camera dei Rappresentanti, perso il Senato, persa ogni sfida considerata in bilico, la doccia fredda – la batosta definitiva – arriva dal Texas che, già al Senato, si è tinto di blu con James Talarico.

Dopo tre mandati consecutivi, Greg Abbott ha perso. Non è riuscito nell’impresa e forse in parte ha pagato quello che in politica si chiama “effetto traino”, e che ha portato la campagna di Talarico a influenzare e trascinare anche quella di Gina Hinojosa, che a sorpresa è stata eletta come 49º governatore dello Stato.

I democratici, dal 1995 – da quando Ann Richards passò le consegne a George W. Bush -, in Texas non toccavano palla. Dopo Bush ci fu il carismatico Perry, capace di gremire gli stadi di football con i suoi comizi/sermoni, e poi Abbott; ma mai, neanche per una volta, si è considerata la possibilità di immaginare lo Stato come contendibile nei fatti. Non si tratta di una mutazione politica o di una trasformazione come quella avvenuta in Florida o nello stesso Texas dal 1972: è un voto di protesta, un segnale politico che una realtà unica come il Texas ha voluto inviare ai repubblicani.

Certo, la scelta del peggior candidato possibile ha pesato non poco sul risultato del GOP, ma queste elezioni hanno più chiavi di lettura e tutte portano a uno scollamento pericoloso tra i repubblicani e quella base elettorale che ne ha consentito un graduale e crescente rafforzamento negli ultimi trent’anni. Il voto texano ha messo in evidenza anche una criticità tattico-strategica nell’affrontare un candidato che oggettivamente non è né Abdul El-Sayed né Alexandria Ocasio-Cortez, bensì un democratico che si richiama al vecchio partito di Lyndon Johnson e che utilizza un lessico politico texano, persino più vicino ai repubblicani che ai democratici a cui siamo stati abituati.

Talarico ha puntato il dito contro i miliardari e in particolare contro Elon Musk, che in Texas ha trasferito la sede di Tesla e punta a costruire il suo mega data-center: una scelta che cozza non poco con l’immagine del texano degli allevatori. Lo ha fatto citando Gesù, utilizzando la parola del Vangelo e non il tipico linguaggio della sinistra radicale del DSA alla Sanders, che difficilmente avrebbe attecchito nello Stato dei petrolieri. Il GOP ha dato tutto per scontato e ha finito per perdere tutto, compreso il governo di Austin, un’ipotesi a cui non credeva nessuno, neppure lo stesso Comitato democratico. La voce del Texas ha parlato e i repubblicani, se vogliono recuperare la roccaforte ed evitare che il disastro si ripeta alle presidenziali, dovranno ascoltare e rivalutare ogni passo.

La “stella solitaria” per il GOP è cruciale anche in termini di grandi elettori, poiché consentiva ai repubblicani di controbilanciare quelli di California e New York, saldamente nelle mani dei democratici o, per meglio dire, della sinistra più radicale del Partito Democratico. Lo tsunami ha travolto Trump e ha reso vano anche il tentativo di recuperare con la Convention straordinaria convocata proprio a Dallas con l’intento di arginare la defezione texana. Tentativo fallito e sirene che fanno tremare le stanze del Comitato Nazionale Repubblicano in vista del 2028.

Certo, il prossimo candidato pagherà non poco l’eredità dell’amministrazione Trump e l’unica speranza risiede nella capacità del Presidente e dell’Amministrazione di raddrizzare la barra in quest’ultimo anno e mezzo che ci separa dalla stagione delle primarie. Che si tratti di Vance, di Rubio o di qualche altro outsider, è chiaro che dovrà essere una campagna dal basso, indirizzata a recuperare il voto perso dalle presidenziali del 2024 a oggi, compreso quello della “Gen Z” che votò in massa per Trump alle scorse presidenziali. Economia e politica estera saranno determinanti.

C’è solo un dato che può dare speranza ai repubblicani: la frammentazione dei democratici e l’emergere di figure nuove, divisive e sempre più radicali che, eccezion fatta per James Talarico, sono lo specchio del Partito Democratico che esce da queste elezioni.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro