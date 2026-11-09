“Ho iniziato tardi la stagione”. Thomas Ceccon si prende i suoi tempi e valuta di saltare il Mondiale in vasca corta a Pechino di inizio dicembre. L’essersi allenato in Messico l’ha portato a riprendere “seriamente” solo a inizio settembre e “andare in Cina per partecipare e basta non avrebbe senso”, dice a La Gazzetta dello Sport. “Avevo bisogno di un po’ di spensieratezza, anche a costo di rallentare la preparazione”. Cerca già di gestirsi al meglio dal punto di vista delle energie mentali, ma anche da quello fisico perché non è più “il ragazzo di 20anni che può fare tutto quello che vuole”, e anche in allenamento cambiano i recuperi.

Thomas Ceccon, basta esperimenti: “Per vincere voglio allenarmi nel mio ambiente”

Quella messicana però potrebbe essere l’ultima esperienza del campione olimpico giramondo: “Sono stato due volte in Australia, ho gareggiato in Cina e ho sperimentato tanto, sono maturato ma adesso devo mettere a frutto quello che ho imparato, le preparazioni sui 200, il lavoro in altura, i carichi diversi. Ora devo scegliere una strada e non cambiarla più per definire il programma olimpico”. Per avvicinarsi a Los Angeles 2028, visto che è già a metà della strada – iniziata subito dopo Parigi-, servirà tornare nel suo nido, a Verona, dove cercherà di ripetere il percorso che ha già funzionato, che l’ha reso il dorsista più veloce di sempre sui 100: “Lì c’è mia madre, viviamo insieme anche se ho comprato casa, da quando ero piccolo mi ha sempre aiutato a concentrarmi sul nuoto, e in questo periodo sto cercando di risolvere certe questioni”. Non va oltre ma fa capire che l’acqua è sempre la sua priorità. Non come l’apertura a una “fidanzata” che non mette “in cima alla lista”, ma il dover sistemare tanto i tempi. “Cerco di stare lontano dai social, è solo roba in più che non mi serve, tornerò a pubblicare ma ora non voglio problemi”. Poi va dritto sul piano strategico: “Abbiamo capito cosa serve per fare 1’53” nei 200 e 51” nei 100. Ora dobbiamo scegliere una strada, voglio allenarmi a casa, tranquillo, nel mio ambiente per arrivare al meglio alle Olimpiadi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco