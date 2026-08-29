Tino Iannuzzi, avvocato e già parlamentare, nato politicamente con la Dc morotea e poi transitato nel PPI e dunque nel Pd è autore con Alberto Losacco del volume Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità, edito da Baldini+Castoldi con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Il libro rilegge la figura dello statista oltre la tragedia che ha colpito l’uomo. E affossato una svolta politico-culturale che avrebbe cambiato per sempre il segno del Paese.

Nel libro chiedete di distinguere la densità politica di Moro dalla tragedia del rapimento. Perché questa scelta?

«Il libro nasce dall’esigenza di riportare al centro l’azione politica di Moro, perché la tragedia di via Fani e via Caetani ha inevitabilmente compresso l’attenzione sul suo ruolo. Abbiamo voluto ripercorrere unitariamente le diverse tappe di un uomo che fu raffinato intellettuale e grande politico: docente universitario a meno di trent’anni, processualpenalista e filosofo del diritto, cattolico democratico nel segno di Maritain e Mounier, legatissimo fin da giovane al futuro Paolo VI. Fu protagonista della Costituente e artefice del centro-sinistra con Nenni e Fanfani e poi della solidarietà nazionale con Berlinguer. Un politico capace di concepire grandi disegni e di realizzarli».

Casini sostiene che, senza l’assassinio di Moro, la solidarietà nazionale avrebbe retto più a lungo. È una lettura che condividete?

«Sì. Con l’assassinio di Moro la terza fase della politica italiana subisce un colpo terribile. Moro aveva costruito con pazienza il confronto con il PCI di Berlinguer. Di fronte alla crisi del Paese e alla violenza del terrorismo, entrambi erano convinti della necessità di salvaguardare le istituzioni attraverso la collaborazione fra DC e PCI, che nel 1976 avevano raccolto insieme il 73 per cento dei consensi. Con la scomparsa di Moro, la DC perde la sua guida politica e morale e Berlinguer il grande interlocutore di un progetto innovativo di consolidamento democratico. Per queste ragioni condivido la valutazione di Casini».

«Democrazia operante» e «convergenze parallele»: cosa resta oggi del metodo moroteo?

«In Moro è centrale l’ispirazione cristiana, intesa laicamente come fermento di rinnovamento e liberazione dell’Uomo, mai come conservazione dell’esistente. Da qui nasce la sua apertura alle altre culture politiche e la convinzione che la democrazia sia ascolto, comprensione e ricerca comune delle soluzioni, nel rispetto della persona. La sua mediazione non era compromesso, ma sintesi positiva. Oggi il metodo moroteo e la sua «mitezza», che non è arrendevolezza ma fiducia nei propri valori e nel dialogo, appaiono lontanissimi da una politica segnata da conflitti continui. Quel metodo andrebbe recuperato: consentì di allargare l’area democratica e di portare le grandi masse lavoratrici nell’area di governo».

Dal caso Lockheed alla piazza mediatica e ai social: quale lezione lascia Moro alla classe dirigente?

«La lezione del discorso pronunciato da Moro davanti al Parlamento il 9 marzo 1976 è la sua fede nel ruolo costituzionale dei partiti, nella loro funzione di rappresentanza e di costruttori della politica nazionale. Moro rivendica con fermezza il ruolo della DC. I partiti, nella sua visione, devono guidare i processi politici e orientare l’opinione pubblica senza cedere a scandalismo e populismo. Devono spiegare con lucidità la direzione da seguire, anche quando è impopolare. La politica non può limitarsi a registrare gli umori popolari: deve anche guidare il Paese verso traguardi più avanzati»

Moro Costituente e Costituzione come «formula di convivenza»: cosa ci dice questo principio sulle riforme di oggi?

«Dall’esperienza del giovane Moro costituente, fra i «professorini» democristiani con Dossetti, La Pira e Lazzati, viene un insegnamento attualissimo: con la Costituzione occorre «costruire la casa in cui dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme». La Carta, e le sue riforme, devono quindi nascere dal contributo di tutte le culture politiche. La Costituzione fu frutto dell’incontro fra cultura cattolica, movimento operaio e tradizione laica e liberale. Anche le riforme non possono essere imposte a colpi di maggioranza, ma devono coinvolgere maggioranza e opposizione. È una delle ragioni del fallimento, in questa legislatura, delle riforme su autonomia differenziata, premierato e separazione delle carriere».

Moro seppe comprendere il ’68 e i giovani. Cosa direbbe oggi davanti al loro distacco dalla politica?

«Moro lascia una grande eredità nel rapporto con i giovani, che coltivò sempre con fiducia. Considerava il mondo giovanile particolarmente sensibile ai mutamenti e alle nuove istanze di partecipazione e libertà. Non abbandonò mai l’insegnamento: il 16 marzo 1978 sarebbe dovuto andare alla Sapienza per discutere le tesi dei suoi laureandi. Da leader della DC, il partito identificato con il governo e lo Stato e bersaglio della contestazione del 1968, fu tra i politici più capaci di comprendere quel movimento. Lo guardò senza paternalismo, vedendo nei giovani «una nuova umanità che vuole farsi, il moto inarrestabile della storia. La sua lezione è costruire con le nuove generazioni un rapporto fondato sull’ascolto, comprendendone ragioni, ansie e critiche per trasformarle in risposte della politica e delle istituzioni. Moro è stato Maestro di democrazia anche perché ha cercato di rendere i giovani protagonisti».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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