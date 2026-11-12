Storica giornalista e conduttrice televisiva, inviata di guerra con tanto di nomina a Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2003 dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, Tiziana Ferrario, 69 anni, oggi è scrittrice e saggista. Il suo ultimo libro, “La voglia di andarsene” (Fuoriscena), è dedicato ai giovani che lasciano l’Italia. Ragazzi sempre più incompresi dalla politica. “E’ come se fossero invisibili” ricorda Ferrario in una intervista rilasciata al Corriere delle Sera.

Nata a Milano, la sua carriera in Rai è durata decenni e nel 1997 fu sua l’ideazione di una rubrica di informazione per adolescenti (GT ragazzi) che gli valse per due anni di seguito (1998-199) il Telegatto. Oggi torna a parlare del futuro negato ai giovani italiani. “Prima se ne andavano solo i qualificati: tra il 2013 e il 2021 quasi 13mila laureati e specializzati hanno lasciato l’Italia ogni anno. Ma sono sempre di più quelli che se ne vanno senza nemmeno un diploma” spiega nel corso dell’intervista. Colpa di una Paese sempre più vecchio dove “nel 2025 sono nati circa 355mila bambini, mentre i decessi hanno superato le 652mila unità. I morti superano i nuovi nati”.

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano di via Solferino, Ferrario ripercorre i trascorsi in Rai, lasciata nel 2018, “sette anni prima del raggiungimento del limite. Mi dissero “sei matta” ma in realtà volevo cambiare aria”. Nella tv pubblica “ho visto talenti sopravvalutati” (senza fare nomi, ndr) e oggi l’azienda di viale Mazzini “è simile a uno che ha la Ferrari e la usa come una Cinquecento”. Colpa sicuramente della politica che “in Rai c’è sempre stata” ma in passato “quella era un’azienda che innovava, dove si formavano le grandi professionalità”. L’intervistatrice (Roberta Scorranese) ricorda la rottura con l’allora direttore del Tg1 Augusto Minzolini e la causa vinta dalla Ferrario per il demansionamento subito. “Non vorrei parlare di quella vicenda dolorosa, che mi sono lasciata alle spalle. Dico solo che la Rai ha attraversato dei momenti imbarazzanti” commenta lapidaria.

Sul caso Ranucci e l’addio a Report dopo le frequentazioni con il faccendiere Lavitola (mandante dell’attentato sotto casa dell’amico giornalista), Ferrario non usa mezzi termini: “Uno dovrebbe scegliersi meglio gli amici”. Nel corso della sua lunga carriera è stata inviata in Afghanistan dove arrivò a Kabul poche ore prima dell’assassinio della collega Maria Grazia Cutuli, uccisa insieme ad altri tre reporter. Lì è stata una delle poche volte dove ha davvero avuto paura perché “ben presto mi accorsi che ero l’unica donna in strada in mezzo a centinaia di uomini” che “prima mi guardavano con diffidenza, poi cominciarono a toccarmi senza alcun rispetto. Capii che la cosa stava diventando pericolosa e allora cominciai a urlare, dicendo loro di lasciarmi stare. Rimasero senza parole: forse era la prima volta che vedevano una donna reclamare un diritto”.

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Ciro Cuozzo