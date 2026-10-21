“Mi hanno hackerato il cellulare”, ha dichiarato il pm romano Alessandro Di Cicco, travolto dalle polemiche per un post contro Giorgia Meloni comparso domenica sera sul proprio profilo Facebook. “La nana borgatara non ha tempo per firmare un decreto. Ci penserà un commissario ad acta! Povera Italia”, si leggeva nel messaggio, pubblicato dopo l’annuncio, lo scorso fine settimana, della premier di non voler firmare il provvedimento sugli adeguamenti retributivi dei magistrati. “Ero a cena con amici e avevo lasciato il telefono in automobile. Quando l’ho ripreso, ho trovato diverse notifiche e ho cancellato il post”, ha precisato Di Cicco, negando di essere stato l’autore del messaggio volgare e misogino che aveva sollevato indignazione.

Quanto accaduto l’altro giorno a Di Cicco non può non riportare alla memoria altri episodi di rapporti “complicati” fra toghe e telefonini. Suscitò molto scalpore, una decina di anni fa a Palazzo Bachelet, un episodio che aveva visto protagonista Lucio Aschettino, allora consigliere togato del Csm e presidente della Quinta commissione, competente per le nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari. La vicenda riguardava un messaggio WhatsApp dal contenuto sessualmente esplicito inviato dal cellulare di Aschettino e finito in una chat di magistrati di cui avrebbe fatto parte anche la moglie. Il magistrato smentì di essere stato lui l’autore del sexy messaggio, precisando che durante una pausa dei lavori del Plenum qualcuno dei presenti aveva preso il suo telefono, evidentemente lasciato senza blocco, per inviare quel messaggio. Le indagini della Procura di Roma, a seguito dell’esposto di Aschettino, non portarono però a nulla, e gli autori dell’abusivo utilizzo del telefonino non furono individuati: la telecamera che inquadrava il posto in cui era seduto il magistrato nella sala del Plenum era spenta.

Un altro caso ha riguardato Piercamillo Davigo, ex idolo di Mani Pulite ed ex presidente dell’Anm. Il contesto è quello dei verbali di Piero Amara sulla loggia Ungheria, consegnati dal pm milanese Paolo Storari a Davigo. Il pm milanese, convinto che i vertici dell’ufficio stessero frenando le verifiche, nella primavera del 2020 aveva deciso di rivolgersi a Davigo, allora consigliere del Csm, al di fuori dei canali ordinari. Una circostanza poi finita al centro del processo di Brescia, nel quale Davigo è stato condannato in via definitiva per rivelazione di segreto. Durante la sua deposizione, quest’ultimo aveva raccontato di non avere più il cellulare sul quale aveva ricevuto i messaggi di Storari. Il telefono, disse, aveva preso umidità, si era rotto ed era stato sostituito. Dopo averlo fatto riparare, lo aveva ceduto nell’ambito di una permuta.

“E il backup?”, gli chiese il presidente del collegio. “Esiste”, precisò Davigo, ma contiene soltanto “le cose importanti”. Non i messaggi scambiati con Storari, nonostante riguardassero una vicenda che lo stesso Davigo aveva descritto come sconvolgente per la gravità delle notizie ricevute. “C’è stato uno smarrimento di prove per sua legittima volontà”, contestò l’avvocato Fabio Repici, difensore del pm Sebastiano Ardita che si era costituito parte civile. Davigo affermò allora che, se avesse saputo dell’indagine, avrebbe conservato gelosamente il telefono. I pm di Brescia cercarono di ricostruire anche i contatti tra Francesco Greco, allora procuratore di Milano, e Giovanni Salvi, procuratore generale della Cassazione. Salvi disse di aver sollecitato Greco a indagare sulle dichiarazioni di Amara; Greco sostenne invece che il collega si fosse interessato ad altre vicende riguardanti magistrati. I tabulati confermavano numerose comunicazioni, ma non ne rivelavano, ovviamente, il contenuto. Quando gli investigatori chiesero di esaminare i cellulari, entrambi dissero di non averli più: li avevano persi proprio nel periodo da chiarire. Laconico il commento dell’Unione delle Camere penali: “È una coincidenza statisticamente prossima all’impossibile”.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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