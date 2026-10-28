Decine di morti in un tragico incidente ferroviario che ha risvegliato la Spagna questa mattina vicino Toledo, all’altezza della stazione di Urda (sulla Madrid-Siviglia), dove un treno Ave si è scontrato con un convoglio Iryo fermo sui binari colpendo la parte posteriore della locomotiva e portando al deragliamento di due vagoni e alla loro caduta in un terrapieno.

I soccorritori sono al lavoro, e oltre a decine di morti (al momento se ne contano 46), si registra un alto numero di feriti. Le analisi iniziali indicano come possibile causa un errore umano seguito a un guasto del sistema principale di segnalamento, sono in corso indagini per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato che il Consolato generale italiano a Madrid sta verificando l’eventuale presenza di cittadini italiani tra i passeggeri.

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Luca Frasacco