Serie A, quarta giornata in atto. Ancora non si è chiuso questo emozionante turno di campionato che ha visto la Lazio farsi rimontare due gol dal Milan, il Sassuolo vincere al 94esimo contro la Juve, ma anche il Lecce trionfare per 3-2 nel match casalingo contro il Monza. Insomma, non sono mancati i gol e le sorprese, ma le partite non sono finite.

Oggi sarà il turno della Roma, che alle 18:30 farà visita allo Stadio Olimpico Grande Torino alla squadra di Ignazio Abate (in programma anche Como-Parma alle 18.30 e Inter-Udinese alle 20:45). Una partita non semplice per i ragazzi di Gasperini, che vengono dalle fatiche turche di Champions e che si troveranno davanti una squadra sulle ali delle entusiasmo dopo aver centrato la prima vittoria in campionato lo scorso turno, in rimonta al Franchi contro la Fiorentina. I giallorossi vorranno però dare seguito all’ottima partenza in campionato che li ha visti collezionare tre vittorie nelle prime tre giornate, e vorranno dunque riprendersi la vetta della classifica.

Le probabili formazioni

Guai in vista per Ignazio Abate, che perde Adams per un fastidio all’adduttore e, complici anche gli acciacchi di Simeone e l’infortunio di Casadei, sarà costretto a ridisegnare l’attacco. Scelte praticamente fatte negli altri reparti, dove davanti al portiere Perri si sistemeranno il recuperato Comuzzo, Coco e Comert. Sulle fasce pronti Belghali e Cacciamani, anche se rimane viva la concorrenza di Patterson e Fortini. A centrocampo pronti Gineitis, Mandragora e Fitz-Jim. Davanti, insieme a Vlasic, Simeone prova il recupero lampo. In caso contrario, pronto Zapata.

Nella Roma tutti disponibili per Gian Piero Gasperini, che per la trasferta piemontese ritrova anche Pellegrini. Davanti all’intoccabile Svilar, Hermoso e N’Dicka sembrano certi del posto, probabile turnover invece per Mancini, che si deve guardare dalla concorrenza di Balerdi. Occhio anche a Wesley, che dopo le fatiche di Champions potrebbe far spazio inizialmente a Lulli, mentre dall’altra parte scalpita Molina. A centrocampo, vicino a Cristante, toccherà verosimilmente a Pisilli, considerata l’assenza di Konè, uscito acciaccato dal Saracoglu. Davanti Malen, come sempre, con Soulé pronto a far rifiatare Dybala accanto a Mora.

Torino (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali/Patterson, Cacciamani/Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim; Vlasic; Simeone/Zapata. All. Abate

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini/Balerdi, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley/Lulli; Dybala/Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

Dove vedere la partita

La gara tra Torino e Roma è dunque in programma per oggi alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile esclusivamente su Dazn.

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Riccardo Tombolini