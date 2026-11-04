Quando le mani della malagiustizia strinsero il collo di Enzo Tortora, quel gentiluomo ottocentesco, si compì un odioso misfatto degno delle pagine più scure della letteratura: così esorbitante che, appunto, solo i grandi libri possono dipanare. E dunque la vicenda reale e la sua letterarietà si stringono in un nodo inscindibile, sicché ci vuole una penna notevole per chiarire il nesso. Felicissimo esito, in questo senso, quello de “L’affaire Tortora” di Guido Vitiello (Gramma Feltrinelli), gran conoscitore delle lettere d’ogni tempo e da sempre impegnato sul fronte garantista.

Non sfugge quell'”affaire”, in francese, a rievocare naturalmente e diremmo doverosamente l'”affaire Dreyfus”, emblematica vittima della cattiva giustizia, anzi, cattivissima perché pure corrotta da obliqui interessi politici (e anche nel caso Tortora qualcosa di questo ci fu). E in un senso un po’ più metafisico, riandando a “L’affaire Moro“, come Leonardo Sciascia intitolò il suo pamphlet sul più grave misfatto politico della Repubblica. E, tra parentesi, di Sciascia Vitiello è adepto coerente, come lui, tanto pindarico nei riferimenti quanto minuzioso nella ricostruzione storico-giornalistica. Giacché in questo libro, traboccante citazioni colte d’ogni tempo, non manca certo l’attenzione ai fatti, ai personaggi, agli accidenti: come in un giallo scritto male, quale fu il processo a Tortora, sfilano crimini e criminali, falsità e cose che non quadrano, persino un tratto para-religioso, tra Grandi Inquisitori e sedicenti pentiti col capo cosparso di finta cenere.

«L’affaire lo colse alla sprovvista – scrive Vitiello – Tortora scoprì che non possedeva le parole per nominare una cosa inspiegabile come quella. L’indignazione civile non gli era certo estranea, e per darle voce aveva approntato, nei suoi tanti scritti di denuncia, un registro dalla tempra alfieriana e carducciana – l’Alfieri del Misogallo, il Carducci di Confessioni e battaglie, cultore dell’epigramma sarcastico –; ma non bastava certo a esprimere tutto il senso di incredulità, di umiliazione, di ripulsa interiore in cui lo aveva precipitato l’arresto». Quando, quella maledetta mattina del 17 giugno 1983 – la maxi operazione contro la camorra, più di 800 arresti – venne costretto a mostrarsi manette ai polsi davanti a telecamere e microfoni chiamati apposta per lo spettacolo, gli occhi di Tortora parvero spaesati, già persi nel labirinto che gli si parava davanti, «incapace quindi – disse poi Marco Pannella – di capire l’insieme, inchiodato a scoprire ogni volta, sgomento, la nullità, l’impossibilità di ogni nuova accusa, che viveva invece, immediatamente, con la forza di una condanna».

Per forza era incredulo: era innocente. Non solo innocente, ma estraneo, alieno, come un extraterrestre: era E.T., Enzo Tortora, il famosissimo presentatore, un uomo mite, tranquillo, colto, tirato in ballo dal bugiardo Melluso – “Gianni il bello” – e il pazzoide Giovanni Pandico soprattutto, una figura allucinata e allucinante. «I pentiti dicevano il vero perché non avevano interesse a dire il falso, e dicevano il vero perché qualcuno aveva tentato poi di ucciderli. Due prove teologiche camuffate da prove logiche, che per essere credute esigevano il sacrificio dell’intelletto». Credono, «i pii giudici di primo grado» con quei nomi altisonanti – Marmo, Olivares – al mitomane Pandico, uno che odiava Tortora chissà perché, forse per un pauroso complesso d’inferiorità, uguale e contrario a quello che aveva per il suo capo, Raffaele Cutolo; credono alla famosa agendina con il nome “Tortora” che si scoprì poi essere “Tortona”: «Dovettero passare mesi, anni, prima che il refuso fosse corretto, e si accertasse che il nome segnato sull’agendina non era Tortora ma Tortona (…) Il dénouement, quando arriverà, sarà comico. Il signor Tortona, alla richiesta dei giudici di fornire una prova di essere proprio lui, e non Enzo Tortora, l’intestatario delle utenze, farà venire giù il teatro con una battuta: “Presidè, facite ’o nummero, che io vi rispondo”».

Gli accusatori con la toga incastreranno E.T. nel primo processo, dieci anni gli diedero. Enzo Tortora era diventato il terribile Mr. Hyde che spacciava droga da quel dottor Jekyll che aveva ingentilito la tv con un tocco gozzaniano. «I campanili – dall’esordio radiofonico di Campanile d’oro al trionfo televisivo di Campanile sera – avevano punteggiato tutta la carriera di Tortora. L’utopia regional-popolare di un’Italia come mosaico di municipi da affratellare intorno a mitologie comuni non era soltanto una delle vie scelte dalla radiotelevisione di Stato per tentare di fare, o rifare, gli italiani dopo il fascismo; era una visione, e prima ancora un sentimento della nazione, che Tortora aveva sposato intimamente», scrive Vitiello. Dopo la prima condanna, gli italiani non si fanno tante domande. Tranne una, giuridicamente oscena: “Perché i pentiti avrebbero dovuto mentire?”. Già, perché come aveva detto il procuratore del “Contesto” sciasciano, l’inquietante Riches, «l’errore giudiziario non esiste».

Scrive Vitiello, spietato: «L’affaire Tortora fu anch’esso una tragedia di vociferazioni. Sussurri di pentiti interessati, di mitomani a caccia di riflettori, di giornalisti pettegoli si gonfiarono fino a formare un vento d’infamia impetuoso quanto era stato forte il vento propizio della fama». Tutto il calvario di E.T. viene qui ripercorso, il dramma del carcere, la clamorosa elezione al Parlamento europeo con i radicali, il nuovo arresto ai domiciliari, fino alla piena assoluzione in appello e infine alla morte, a soli 59 anni, per un cancro. E infine alla riabilitazione, anche quella pelosa dei sepolcri imbiancati: «Tutti si scappellano davanti alla statua di sant’Enzo, tutti si segnano distrattamente incrociando l’edicola votiva, e passano oltre. E spesso i persecutori degli innocenti sono i più ferventi tra i devoti; non perché una voce imperiosa dal cielo li abbia sorpresi sulla via di Damasco, ma perché ormai il morto è morto e possono giocarsi a dadi anche la sua eredità, usarne e abusarne come vogliono».

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Mario Lavia