«C’era il ‘Dottor Male’ in Mordovia – si legge nella testimonianza di un detenuto della struttura penitenziaria n.10 della Repubblica di Mordovia – ed era un orrore assoluto. L’individuo, che torturava più di qualsiasi altro membro del personale carcerario ed era l’unico armato di un taser, mirava a causare il massimo danno. Diverse persone hanno già raccontato storie su di lui e ci sono state numerose inchieste giornalistiche. Un funzionario nella mia cella aveva la coxartrosi, una malattia dell’articolazione dell’anca. Non riusciva a stare in piedi a lungo. Aveva bisogno di sostenersi in qualche modo perché la gamba non lo reggeva. Usciva con noi per un controllo mattutino e il personale medico gli applicava il taser sulla stessa articolazione che gli faceva male, aiutandolo a ‘dimenticare’ rapidamente il dolore».

L’identità del medico, soprannominato “Dottor Male”, che si dedicava alla tortura di prigionieri di guerra ucraini e non forniva loro cure adeguate, è stata identificata nel 2015 attraverso il lavoro dei giornalisti del progetto Schemes: si tratta di Illia Sorokin, 34 anni, che lavorava presso l’infermeria della colonia n. 10 almeno dal 2018. È una delle tante testimonianze contenute nel rapporto analitico dal titolo Anatomy of Torture: testimonies on torture and ill-treatment by medical personnel in Russian captivity. L’indagine, realizzata dalle Ong Center for Civil Liberties – insignita nel 2022 del Premio Nobel per la Pace – e Military Medics of Ukraine, con il sostegno del governo del Regno Unito, raccoglie le voci di prigionieri di guerra e cittadini ucraini detenuti illegalmente nelle carceri russe che rivelano un sistematico ricorso a violazioni dell’etica medica e del diritto umanitario, radicato all’interno dei centri di detenzione della Federazione Russa e dei territori temporaneamente occupati (TOT).

Nelle pagine del report si assiste alla colpevole inadempienza del personale medico, che abdica consapevolmente al compito ad esso preposto: «Era normale chiedere assistenza medica quando qualcuno non si sentiva bene in cella, anche se si rischiava di essere picchiati. Capitava che l’intera cella venisse smantellata e, mentre la persona che cercava di vedere il medico andava a incontrarlo, venivamo picchiati tutti. In altre parole, ci facevano capire cosa sarebbe successo se avessimo chiesto loro qualcosa». E ancora: «Tutto il personale medico ci ha trattato male; quando cercavamo di parlare con loro, ci passavano semplicemente accanto. Non volevano perdere tempo ad ascoltarci che ci lamentavamo dei denti che ci cadevano o del mal di denti, o dell’insonnia. Hanno iniziato a prestarci attenzione solo quando la situazione era già grave. Ci hanno prestato attenzione solo quando abbiamo gridato: ‘Venite qui, è caduto!’». Non stiamo parlando di casi isolati. In merito alle violazioni continue delle leggi nazionali e internazionali relative all’assistenza medica obbligatoria per i prigionieri di guerra e i civili ucraini, la relazione conclude che possa trattarsi di azioni intenzionali, prodotto di una strategia politica perseguita scientemente.

In chiusura, il rapporto individua diversi strumenti atti a sanare quella che appare, con tutta evidenza, una contingenza drammatica e insostenibile; fra questi, l’istituzione di una commissione medica mista che, in conformità con le Convenzioni di Ginevra, valuti lo stato di salute dei prigionieri, il rafforzamento della supervisione internazionale delle strutture in oggetto anche attraverso il coinvolgimento della Croce Rossa, delle Nazioni Unite e delle organizzazioni sanitarie internazionali e il sanzionamento delle responsabilità degli operatori sanitari e dei funzionari penitenziari coinvolti. In ultima analisi, si richiama sul problema l’attenzione dell’intera comunità internazionale, cui si chiede di aumentare la pressione sulla Russia «affinché garantisca l’accesso di esperti medici indipendenti alle strutture che ospitano prigionieri di guerra ucraini».

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Orlando Trinchi