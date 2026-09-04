Renato Loiero, consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, è attualmente consigliere per le politiche di bilancio del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. È tra i massimi esperti in ambito tributario, membro del comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria e autore di numerosissime monografie e articoli in materia tributaria e finanziaria. Scopriamo cosa ci attende nei prossimi mesi e nell’ultimo anno di governo attualmente in carica.

Il lungo periodo estivo guarda oramai ai titoli di coda. L’attenzione è ai prossimi mesi che ci porteranno alla Legge finanziaria. Cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo autunno dal punto di vista economico, soprattutto per ciò che riguarda la politica dei prezzi?

«L’autunno sarà certamente una fase importante, ma credo sia necessario affrontarla con realismo e senza alimentare allarmismi. L’economia italiana sta mostrando una capacità di tenuta che va riconosciuta: i dati dei primi mesi del 2026 sono incoraggianti e il potere d’acquisto delle famiglie ha registrato segnali positivi. Il principale elemento di attenzione resta naturalmente l’energia, perché gli scenari internazionali e le tensioni geopolitiche possono trasferirsi rapidamente sui prezzi dei carburanti e, più in generale, sui costi di produzione. La linea indicata dal presidente Meloni è molto chiara: il governo non intende restare a guardare di fronte a fenomeni che incidono sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese. Gli interventi già adottati sul costo dei carburanti ne sono una dimostrazione. Allo stesso tempo, occorre distinguere tra interventi emergenziali e politiche strutturali. L’obiettivo deve essere quello di mitigare gli shock senza trasformare ogni aumento temporaneo dei prezzi in una spesa permanente per lo Stato. È un equilibrio delicato, che richiede responsabilità e attenzione ai conti pubblici».

Il costo in termini economici dei diversi scenari di guerra sta influenzando i nostri conti. Cosa si sta facendo per poter ridurre il peso del costo della guerra che l’Europa ci richiede?

«La prima questione è evitare che i costi determinati dall’instabilità internazionale vengano scaricati integralmente sui bilanci nazionali senza una risposta europea. L’Italia sta lavorando in Europa proprio per ottenere un maggiore riconoscimento delle condizioni eccezionali determinate dalla situazione geopolitica. La nuova governance economica europea prevede strumenti di flessibilità che possono consentire di affrontare alcune spese straordinarie, in particolare quelle legate alla sicurezza e all’energia, senza compromettere la sostenibilità complessiva dei conti.

Il punto politico è importante: sicurezza, difesa ed energia non possono essere considerate esclusivamente un problema dei singoli Stati. Sono interessi strategici europei e, come tali, richiedono una risposta europea. Il governo sta quindi lavorando per utilizzare al meglio gli spazi di flessibilità disponibili e per fare in modo che l’Italia possa sostenere i propri cittadini e le proprie imprese senza mettere in discussione il percorso di prudenza finanziaria seguito in questi anni. La presidente Meloni ha indicato proprio nell’utilizzo delle risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio uno strumento per mitigare l’impatto del caro energia».

Ritiene che il fronte spending review sia il solo da considerare come bacino da cui attingere o bisogna operare anche sul fronte di nuove entrate fiscali?

«Credo che sarebbe sbagliato porre la questione nei termini di una contrapposizione tra spending review e nuove entrate. La priorità deve essere innanzitutto la qualità della spesa pubblica. Ogni euro che lo Stato spende deve produrre il massimo beneficio possibile per cittadini e imprese. Questo significa continuare a lavorare sull’efficienza della Pubblica amministrazione, sulla razionalizzazione della spesa e sulla valutazione dell’efficacia delle politiche pubbliche. Sul versante delle entrate, invece, l’impostazione deve essere altrettanto prudente. Il governo ha più volte indicato come obiettivo quello di ridurre la pressione fiscale e ampliare la base imponibile attraverso la crescita, la partecipazione al lavoro e il contrasto all’evasione, piuttosto che attraverso un aumento generalizzato delle aliquote. Il lavoro è iniziato dall’IRPEF e dai contributi sociali. La vera sfida è dunque creare uno spazio finanziario che consenta di sostenere famiglie e imprese senza compromettere la sostenibilità del debito. E questo richiede un mix di crescita, maggiore efficienza della spesa, recupero di base imponibile e, quando necessario, scelte selettive sulle entrate».

La possibilità di tassare gli extraprofitti delle grandi compagnie petrolifere unisce un po’ tutti gli attori politici. Ma poi, nella pratica, il beneficio che potrebbe apportare si tramuterebbe in un aiuto concreto al Paese reale?

«È importante distinguere il principio dalla sua concreta applicazione. Il tema degli extraprofitti energetici nasce da una situazione eccezionale nella quale alcuni operatori possono beneficiare di margini particolarmente elevati mentre famiglie e imprese subiscono contemporaneamente l’aumento dei costi energetici. È comprensibile, quindi, che il tema sia oggetto di attenzione politica anche a livello europeo. Ma una misura fiscale deve essere valutata sulla base della sua effettiva capacità di produrre un beneficio per l’economia reale. Non basta introdurre una nuova imposta: bisogna capire quanto gettito produce, con quali tempi, quali effetti determina sui prezzi e sugli investimenti e soprattutto come vengono utilizzate le risorse. Il governo ha scelto finora di intervenire direttamente per contenere l’impatto dei prezzi dei carburanti e sta lavorando anche sul piano europeo. Lo stesso presidente Meloni ha sottolineato che, se la situazione dovesse protrarsi o peggiorare, sarà necessario valutare nuove soluzioni. Quindi non credo che la questione debba essere affrontata in termini ideologici. L’obiettivo deve essere molto concreto: proteggere il potere d’acquisto senza compromettere la competitività del sistema produttivo».

Il nuovo Patto di Stabilità europeo ci impone vincoli più rigidi sulla spesa. Cosa ci dobbiamo aspettare nell’ultima Legge di Bilancio di questa legislatura?

«Mi permetterei innanzitutto di non anticipare le scelte che saranno contenute nella prossima Legge di Bilancio. Sarà il governo, nelle sedi e nei tempi previsti, a definire e presentare il quadro complessivo degli interventi, partendo dalla definizione dei saldi in sede di documenti programmatici aggiornati. Posso però indicare alcuni criteri che ritengo caratterizzeranno il lavoro. Il primo è la responsabilità finanziaria. L’Italia ha un debito pubblico elevato e deve continuare a dimostrare ai mercati e ai partner europei di essere capace di governare i propri conti. Il secondo è la crescita. Il rispetto delle regole europee non può essere interpretato come una politica di semplice compressione della spesa. La qualità della spesa è altrettanto importante della sua quantità: bisogna privilegiare ciò che sostiene produttività, occupazione, investimenti e competitività. Il terzo è la tutela del potere d’acquisto, soprattutto in una fase nella quale gli shock energetici possono tornare a incidere sull’economia. Questa sarà, quindi, una Legge di Bilancio che dovrà necessariamente tenere insieme prudenza e crescita. È esattamente il tipo di equilibrio che una politica economica seria deve ricercare, soprattutto nell’ultima fase di una legislatura».

Riguardo il patto di stabilità europeo, come deve operare un Paese, con un debito alto, per rispettare i vincoli ma contemporaneamente cercare anche di non soffocare la propria economia interna?

«La risposta, a mio avviso, sta in una parola: credibilità. Un Paese con un debito elevato non può permettersi di ignorare i vincoli di finanza pubblica, perché la sostenibilità del debito è essa stessa una condizione della crescita. Ma allo stesso tempo non può pensare di risolvere il problema semplicemente comprimendo la domanda interna e gli investimenti. La strada è aumentare la capacità di crescita dell’economia. Se il PIL cresce, aumenta la base imponibile, migliorano i rapporti tra debito e prodotto e diventa più sostenibile anche la finanza pubblica. Per questo il rispetto delle regole europee deve essere accompagnato da una politica orientata alla produttività, agli investimenti, all’occupazione e alla competitività delle imprese. La nuova governance europea, peraltro, non è costruita esclusivamente sulla logica dei tagli: prevede percorsi di aggiustamento pluriennali e strumenti di flessibilità in presenza di determinate circostanze. L’Italia sta lavorando proprio per utilizzare questi strumenti quando esistono le condizioni, in particolare sui capitoli strategici della sicurezza energetica e della difesa. In definitiva, non dobbiamo scegliere tra disciplina di bilancio e crescita. A mio parere, occorre costruire una politica economica nella quale la disciplina finanziaria diventi una condizione per una crescita più solida e duratura. È questa, a mio avviso, la prospettiva più coerente con l’interesse nazionale».

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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