Archiviati, si spera, gli scontri, questa settimana è densa di eventi per l’agenda politica. L’Unione Sindacale di base annuncia la mobilitazione in vista dello sciopero generale del prossimo venerdì e la manovra economica è attesa in questi giorni. Ma andiamo con ordine.

«La trasformazione della nostra economia e della nostra società in senso bellico è un fatto visibile in ogni campo; il riarmo e gli investimenti nel settore degli armamenti stanno tagliando ulteriormente i servizi pubblici essenziali e fagocitando i nostri salari; il carovita peggiora drasticamente la situazione trainato dall’aumento dei prezzi dei carburanti, malgrado le “carezze” interessate delle compagnie petrolifere», scrive in una nota il sindacato, che precisa la sua linea politica: «Per porre fine alla complicità con i crimini di guerra israeliani. Nessun porto per il genocidio», annunciando la mobilitazione dal Porto di Catania. Lasciando da parte l’ideologia, è importante chiarire alcuni concetti. Va ricordato che l’Italia ha sospeso le nuove autorizzazioni all’esportazione di armamenti verso Israele dopo l’inizio della guerra a Gaza, quindi non è corretto descrivere la politica italiana come un via libera indiscriminato ad armare Israele.

Venendo a Leonardo, azienda con partecipazione statale che si occupa di sviluppo tecnologico e, appunto, armamenti, è un asset italiano. Anche se Usb non fa riferimento diretto alla partecipata, diverse manifestazioni criticano il suo operato, ma dimenticano, come detto, che è un’azienda di riferimento per lo Stato italiano, in termini di innovazione, posti di lavoro e di filiere strategiche. Il Belpaese fa parte della Nato, ha degli obblighi ben precisi da rispettare in materia di difesa e anche per tutelare sé stesso deve investire nel comparto. Venire meno a questo significherebbe perdere credibilità internazionale e se «armarsi fino ai denti» aiuta ad assicurare un posto al grande tavolo delle trattative per l’Italia, è vantaggioso percorrere questa strada.

Non solo, anche l’Unione europea sta cercando di investire sulla difesa, certo con qualche difficoltà, ma lo scacchiere internazionale sta chiaramente dicendo all’Ue: «O ti rafforzi altrimenti non conterai nulla nella stanza dei bottoni». D’altronde ci si stupisce quando la Francia propone accordi, ma tutti dimenticano l’arsenale nucleare dei cugini d’Oltralpe. Non di meno, Hamas non ha ancora abbandonato definitivamente i palestinesi e, come ricorda la storia, il processo di Oslo è stato respinto dai terroristi. Quanto a Leonardo, va precisato che sostenerla non significa avallare esportazioni indiscriminate, né ignorare le conseguenze umanitarie dei conflitti, ma adottare una politica fondata su valutazioni concrete, controlli rigorosi e rispetto del diritto internazionale.

Cambiando argomento, intanto il governo si appresta a varare la manovra economica per il 2027. Stando alle anticipazioni, la legge di bilancio varrebbe circa 23,5 miliardi di euro e tra le ipotesi figurano il taglio Irpef al 33% fino a 55-60 mila euro di reddito, con un costo stimato tra 1,2 e 2,6 miliardi, e circa 5 miliardi di contributi dal settore finanziario. Previsti, inoltre, 4,5 miliardi per la difesa, 2,4 per la sanità e 3,3 per le imprese. Dal vertice di maggioranza che ha preceduto il Consiglio dei Ministri di ieri, è trapelato un possibile ritorno a Quota 100, su pressing della Lega. La nuova proposta punterebbe, invece, a 64 anni e 36 anni di versamenti, con un possibile ricalcolo contributivo dell’assegno, che potrebbe ridurne l’importo. L’obiettivo è favorire l’uscita anticipata dal lavoro, contenendo però, i costi per lo Stato. Insomma, tanta la carne al fuoco, primo fra tutto lo sciopero di questo venerdì, per il quale non sono attesi tafferugli, ma l’allerta è massima. Quanto alla manovra, l’offerta lanciata sul tavolo dal Carroccio esprime la nuova Lega federale di Salvini. Quanto all’Usb, si consiglia di distinguere l’ideologia dal pragmatismo.

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Christian Gaole