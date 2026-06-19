Caro Direttore,

ma le pare serio proporre ai ragazzi temi rispetto ai quali l’offerta formativa tradizionale non dice assolutamente nulla, tenuto conto che il ministro Valditara si impegna, con zelo, per far sì che il pensiero critico venga espulso dalle scuole, perché ritenuto foriero di atteggiamenti eversivi? Come possono i ragazzi padroneggiare le conoscenze che le tracce dei temi danno per scontato, quando viene messa al bando ogni forma di educazione alla politica? Oggi più che mai, l’insegnamento del pedagogista brasiliano Paulo Freire è di grande attualità, soprattutto allorché spiega che non ci può essere educazione senza fare politica. Ma questo è esattamente il contrario delle predicazioni che quelli del centrodestra vanno facendo, che sono ancora decisi a dare un’impostazione nozionistica dell’offerta formativa.

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Salvo Andò