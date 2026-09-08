La “capitale” della Costiera Amalfitana ha fatto da sfondo, lo scorso 3 settembre, all’iniziativa “Trame di Rinascita”, promossa dalla Fondazione La Crisalide in Rete. Al centro, i temi dell’emancipazione femminile, della dignità del lavoro e del valore dell’artigianato Made in Italy. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Amalfi, è stato ideato per accendere i riflettori sui percorsi di riscatto, empowerment e autonomia delle donne prese in carico dai Centri Antiviolenza e ospitate nelle Case Rifugio e nelle strutture gestite dalla Fondazione, presieduta da Roberta Bolettieri.

Dopo un percorso formativo mirato, le donne hanno preso parte a laboratori sartoriali, dando vita alla prima sartoria sociale del Made in Italy promossa da donne fuoriuscite da situazioni di violenza di genere. Un obiettivo strategico pienamente condiviso con le istituzioni per guardare al futuro con speranza e concretezza, in un modello virtuoso in cui professionalizzazioni e competenze si fondono con la cultura e il rilancio dell’alto artigianato tricolore. “Trame di rinascita – ha spiegato Roberta Bolettieri – dimostra come il lavoro, la formazione e la valorizzazione dell’eccellenza artigianale Made in Italy possano trasformarsi in strumenti concreti di autonomia, dignità e riscatto per le donne che hanno superato situazioni di violenza. Costruire reti solide tra istituzioni, aziende e mondo sociale significa offrire risposte reali e percorsi di futuro a chi sceglie di rinascere”, ha ribadito la Presidente.