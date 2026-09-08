Napoli
“Trame di rinascita”: ad Amalfi l’alto artigianato si unisce al riscatto sociale femminile
La “capitale” della Costiera Amalfitana ha fatto da sfondo, lo scorso 3 settembre, all’iniziativa “Trame di Rinascita”, promossa dalla Fondazione La Crisalide in Rete. Al centro, i temi dell’emancipazione femminile, della dignità del lavoro e del valore dell’artigianato Made in Italy. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Amalfi, è stato ideato per accendere i riflettori sui percorsi di riscatto, empowerment e autonomia delle donne prese in carico dai Centri Antiviolenza e ospitate nelle Case Rifugio e nelle strutture gestite dalla Fondazione, presieduta da Roberta Bolettieri.
Dopo un percorso formativo mirato, le donne hanno preso parte a laboratori sartoriali, dando vita alla prima sartoria sociale del Made in Italy promossa da donne fuoriuscite da situazioni di violenza di genere. Un obiettivo strategico pienamente condiviso con le istituzioni per guardare al futuro con speranza e concretezza, in un modello virtuoso in cui professionalizzazioni e competenze si fondono con la cultura e il rilancio dell’alto artigianato tricolore. “Trame di rinascita – ha spiegato Roberta Bolettieri – dimostra come il lavoro, la formazione e la valorizzazione dell’eccellenza artigianale Made in Italy possano trasformarsi in strumenti concreti di autonomia, dignità e riscatto per le donne che hanno superato situazioni di violenza. Costruire reti solide tra istituzioni, aziende e mondo sociale significa offrire risposte reali e percorsi di futuro a chi sceglie di rinascere”, ha ribadito la Presidente.
Fondamentale per la riuscita del progetto è stata la rete di collaborazione responsabile stretta con importanti realtà d’impresa, del mondo sociale e delle istituzioni: dal supporto tecnico di Singer al contributo di Confartigianato Imprese Italia, fino al patrocinio della Fondazione Falcone e di Confcommercio, oltre al sostegno operativo di Nora Against GBV e ActionAid. La manifestazione, presentata dalla direttrice dell’Agenzia AGI Rita Lofano e con l’attrice Sara Ricci nel ruolo di madrina, si è aperta presso la storica cornice degli Arsenali di Amalfi con i saluti istituzionali del sindaco di Amalfi Daniele Milano, dell’assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio, dell’On. Carmela Auriemma e del consigliere regionale Andrea Volpe. Durante i saluti, quest’ultimo ha rimarcato l’importanza del sostegno istituzionale e normativo a tali iniziative, richiamando l’impegno strategico della Regione Campania e la vertenza per giungere all’approvazione di una legge regionale unica contro la violenza sulle donne, strumento fondamentale per riordinare, rafforzare e dotare di risorse certe la rete dei Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e i percorsi di reinserimento lavorativo. A seguire si è tenuto l’avvio del talk “Donne: protagoniste di oggi, pilastri del futuro”, un momento di profondo dibattito tra magistratura, forze dell’ordine, istituzioni e mondo dell’informazione. Dopo un momento conviviale animato da intrattenimento musicale, la serata si è trasferita nel cuore di Piazza Duomo, dove si è aperta al pubblico con la presentazione ufficiale del progetto e la sfilata “Trame di rinascita”.
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