La discussione sulla legge di Bilancio e il percorso di riforma dell’ordinamento forense riportano all’attenzione una disparità di trattamento che riguarda circa 550 avvocati degli enti pubblici. Una questione che richiede un intervento legislativo per garantire regole uniformi e certezza dei diritti. Per alcuni di questi professionisti, il trattamento di fine servizio (TFS) è stato ridotto fino a due terzi rispetto a quanto precedentemente percepito o prospettato. All’origine, un mutamento interpretativo che ha escluso dal calcolo i compensi legati all’attività forense, per anni considerati parte dello «stipendio annuo complessivo » su cui determinare il TFS.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2024, ha chiarito che il riferimento allo «stipendio» contenuto nell’articolo 13 della legge 70/1975 deve intendersi come stipendio tabellare, ribadendo che soltanto il legislatore può modificare i criteri di calcolo. Un principio che deve trovare applicazione uniforme per tutti i dipendenti sottoposti alla stessa normativa. Eppure, per i dirigenti amministrativi degli enti previdenziali, soggetti alla medesima disciplina, il TFS sembrerebbe continuare a essere calcolato anche su ulteriori voci retributive, come la retribuzione di posizione, quella di risultato e le indennità.

La disparità richiama anche il trattamento riservato ad altre categorie del pubblico impiego. Per i magistrati è stata riconosciuta l’inadeguatezza di aumenti retributivi calcolati sulla sola voce stipendiale, pari al 4,85% rispetto al minimo del 6%, considerando necessario il riferimento al trattamento economico complessivo. Non si comprende perché per altri dipendenti pubblici debbano essere ritenuti adeguati aumenti contrattuali sensibilmente inferiori, parametrati al solo stipendio. La legge di Bilancio offre dunque l’occasione per affrontare queste disparità, mentre la riforma dell’ordinamento forense richiama la necessità di una disciplina chiara che tenga conto della specificità degli avvocati pubblici. La questione del TFS richiede, tuttavia, un intervento legislativo specifico.

Le soluzioni possibili sono due: applicare uniformemente l’articolo 13 della legge 70/1975 a tutte le categorie dell’ex parastato, considerando esclusivamente lo stipendio tabellare, oppure intervenire con una norma di interpretazione autentica che corregga lo squilibrio. La proposta di FLEPAR è integrare la legge 70/1975, chiarendo espressamente che i compensi professionali previsti dalla legge concorrono alla formazione dello stipendio annuo complessivo degli avvocati pubblici ai fini del TFS. Non si tratta di nuovi compensi: sono somme già previste dalla normativa, corrisposte durante il rapporto di lavoro e soggette a oneri contributivi. L’intervento proposto non determinerebbe nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica. La platea è circoscritta a circa 550 avvocati in regime di TFS, assunti prima del 2001. Una disciplina chiara potrebbe inoltre contribuire a chiudere i contenziosi ancora aperti, evitando che la questione si estenda ad altre categorie di dipendenti degli enti pubblici non economici. Non chiediamo privilegi né nuovi benefici economici. Chiediamo una regola chiara e uguale per tutti. È nell’interesse dei lavoratori e delle amministrazioni mettere fine a una situazione che genera disparità e contenzioso.

Tiziana Cignarelli *Segretaria generale FLEPAR – Federazione dei Professionisti pubblici

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