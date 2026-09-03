In attesa di risposta
Tre domande al caro Ranucci: perché non denunci Lavitola? Che ruolo ha Laura Cianfoni? Chi pagava il conto al Cefalù (le carte di credito Rai)?
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Caro Sigfrido Ranucci, le domande sono il sale del giornalismo. Gliene poniamo qui tre, certi che vorrà rispondere.
- Perché si ostina a non voler sporgere denuncia contro Valter Lavitola, suo attentatore reo confesso?
- Ci spiega quale ruolo aveva Laura Cianfoni nelle vostre riunioni, avendola avuta sempre presente per anni in tutti i tavoli?
- Chi e come ha pagato il conto delle numerosissime cene al ristorante Cefalù? Erano offerte dal ristoratore, oppure pagava lei di tasca sua o venivano saldate con la carta di credito Rai, considerando Lavitola, come lei ha detto, una fonte per le inchieste di Report? Servono in ogni caso i riscontri, le fatture, gli scontrini: e se le cene fossero offerte, non andavano resocontate alla compliance?
Sa, parliamo di diverse migliaia di euro. Se fossero state pagate con una carta aziendale Rai qualcuno dovrebbe accendere un faro.
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