Il Generale di Squadra Aerea, Leonardo Tricarico, ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dal 5 agosto 2004 al 19 settembre 2006. Durante l’operazione Allied Force è stato Comandante operativo delle Forze Aeree Italiane, e poi Consigliere Militare del presidente del Consiglio con Massimo D’Alema, Giuliano Amato e Silvio Berlusconi.

Qual è la pericolosità dei droni nello spazio aereo della Nato sul fronte Est, ed è stato corretto abbatterli?

«A rigor di logica e formalmente, l’abbattimento di droni non identificati costituisce un’azione fuori norma. I piloti impegnati nel sorvegliare lo spazio aereo del fianco Est applicano regole di ingaggio che non prevedono l’abbattimento diretto; il criterio ordinario impone di evitare l’abbattimento se il danno potenziale dell’azione supera il disturbo causato dal sorvolo non autorizzato. Tuttavia, un aeromobile a pilotaggio remoto non ha un pilota a bordo a cui inviare le segnalazioni o i segnali di avvertimento standard. Questa lacuna tecnica richiede un aggiornamento immediato delle procedure. La risposta della Nato appare persino troppo modesta rispetto alla gravità della situazione sul campo: limitarsi a rinforzare la difesa aerea nei Paesi meno attrezzati rappresenta il minimo indispensabile».

Il ministro della Difesa Crosetto ha preannunciato l’intenzione di incaricare la Marina Militare di scortare i nostri traffici commerciali nel Mar Rosso, agendo anche in autonomia. È la scelta corretta?

«Le dichiarazioni del ministro mostrano una chiara frustrazione: i meccanismi multinazionali ed europei non riescono a proteggere tempestivamente gli interessi nazionali. Personalmente avrei percorso una strada diversa, sollecitando un intervento formale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’ONU avrebbe dovuto approvare una risoluzione a tutela della libera navigazione in acque internazionali – istanza sollevata anche dall’IMO – autorizzando gli Stati membri a creare una vasta coalizione navale nei Golfi. È inaccettabile che milizie come gli Houthi o i Pasdaran tengano sotto scacco il commercio mondiale mentre le marine moderne restano inattive. La scelta italiana di agire in autonomia nasce quindi da una stretta e inevitabile necessità operativa».

Inviare navi militari a scorta dei mercantili è condivisibile sul piano operativo?

«Dal punto di vista della logica militare e del diritto marittimo è un provvedimento assolutamente lineare e privo di anomalie. Se un’unità della Marina scorta un mercantile ed è fatta oggetto di attacco, possiede tutte le regole di ingaggio per rispondere in maniera proporzionata. Il punto di fondo rimane la passività generale di fronte a gruppi di banditi che agiscono come propaggine della strategia per procura dell’Iran».

Come valuta le critiche dell’opposizione e il continuo richiamo all’articolo 11 della Costituzione?

«Fornire risposte al Parlamento è un dovere democratico. Tuttavia, l’articolo 11 viene spesso citato a geometria variabile: chi si oppone a prescindere ricorda la prima parte (“L’Italia ripudia la guerra…”), ma dimentica la seconda, che consente le limitazioni di sovranità necessarie per un ordinamento di pace tra le Nazioni. La Costituzione contempla sia lo stato di guerra (art. 78) sia il dovere di difesa della Patria (art. 52). L’operato delle Forze Armate si mantiene pienamente all’interno del perimetro costituzionale».

Come si supera lo stallo politico sulla Difesa comune europea?

«Occorre superare le soluzioni provvisorie e le velleità individuali di Paesi come Francia e Germania, che non hanno prodotto risultati concreti. È necessario smettere di trattare la difesa europea come un dibattito ideologico tra sovranismo ed esercito unico, intraprendendo invece un percorso graduale e pratico fondato su una pianificazione comune. Chi riveste ruoli di responsabilità deve spiegare perché non siano ancora stati resi operativi i canali necessari a costruire un valido pilastro europeo all’interno della Nato».

Come commenta la posizione dei giovani democratici che promettono di organizzare i disertori in caso di guerra?

«Verrebbe da dire: “Piccole Albanese crescono”».

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro