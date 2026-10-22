Cinque giorni dedicati allo sport, ai giovani e alla cultura marinaresca, con il coinvolgimento delle scuole e delle società sportive. È stato presentato questa mattina, presso il Circolo Nautico Torre del Greco, il progetto Trofeo Città Torre del Greco, manifestazione dedicata al Dragon Boat in programma dal 27 al 31 ottobre. Dal 27 al 30 ottobre si svolgeranno le attività rivolte agli istituti scolastici aderenti, mentre sabato 31 ottobre si terrà la regata in Dragon Boat, con l’invito esteso ai circoli sportivi del Centro-Sud Italia, in particolare di Lazio, Campania e Puglia. La giornata conclusiva prevede la cerimonia di premiazione con l’assegnazione del Trofeo Città Torre del Greco, del Trofeo Davide Tizzano e del Trofeo Sirene di Ulisse, quest’ultimo dedicato alle partecipanti femminili.

Ad aprire gli interventi è stata Valentina Ascione, Consigliere delegato allo Sport del Comune di Torre del Greco, che ha sottolineato l’importanza della divulgazione sportiva tra i giovani e della valorizzazione della tradizione marinara cittadina. «Abbiamo voluto portare questo evento a Torre del Greco per promuovere lo sport tra i giovani e dare risalto alla cultura marinara del nostro territorio. Ci tenevo particolarmente a ricordare, con grande emozione, l’atleta olimpico Davide Tizzano, scomparso prematuramente il 29 dicembre 2025. Avevamo condiviso il sogno di riportare il Dragon Boat in una città come Torre del Greco: realizzare oggi questo progetto significa dare continuità a quell’idea e alla sua visione dello sport».

A seguire è intervenuto Gianluigi Ascione, presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, che ospiterà le attività, esprimendo soddisfazione per la partecipazione delle società sportive e per la collaborazione tra le realtà coinvolte. «Siamo felici di accogliere i partecipanti provenienti dal nostro territorio e da altre regioni. Ringrazio le istituzioni, la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato e tutta la componente tecnica del Circolo Nautico, il cui contributo è fondamentale per la realizzazione dell’evento. Come Circolo garantiremo il massimo supporto alle attività, mettendo a disposizione le nostre competenze e le nostre strutture».

È poi intervenuto Mauro Mulazzani, presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, che ha ricordato il rapporto di amicizia con Davide Tizzano e i progetti condivisi nel corso degli anni. «Con il Presidente Tizzano mi legava una profonda amicizia, oltre alla passione per il canottaggio e per la promozione dello sport. Ricordo quando, proprio qui a Torre del Greco, sulla terrazza del Circolo Nautico, avevamo immaginato insieme un evento di questo tipo. Vederlo oggi prendere forma rappresenta un modo importante per portare avanti il lavoro e le idee che avevamo condiviso».

A concludere gli interventi è stata Roberta Reisino, presidente di Nautilus Scuola di Mare ASD e rappresentante del comitato organizzatore, che ha illustrato i riconoscimenti previsti: il Trofeo Città Torre del Greco, il Trofeo Davide Tizzano e il Trofeo Sirene di Ulisse, dedicato alle donne partecipanti. Alla conferenza stampa erano presenti anche il comandante della Guardia Costiera di Torre del Greco Labella, le autorità intervenute e una rappresentanza degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto, composta da dirigenti scolastici e docenti, insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte nell’organizzazione.

L’iniziativa punta ad avvicinare i giovani agli sport nautici, favorire la collaborazione tra scuole e associazioni e valorizzare il patrimonio marittimo cittadino. La regata del 31 ottobre rappresenterà il momento conclusivo di un percorso che unisce formazione, partecipazione e competizione sportiva, mantenendo vivo il ricordo di Davide Tizzano e dei valori che ha trasmesso attraverso lo sport.

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