Siamo stati dei cavernicoli per centinaia di migliaia di anni. Siamo cresciuti da relativamente poco tempo, la scienza moderna in fondo ha quattro secoli. Dunque, qualcosa di quel tempo lontanissimo ci portiamo dietro. E si vede. Per esempio, abbiamo paura del nuovo: siamo più sicuri nelle nostre “caverne”. Per questo, quando la realtà impone di sperimentare, molti resistono. In tutti i modi. È il film che abbiamo visto con la pandemia: il cavernicolo si è fatto sentire. “Cavernicoli – Perché crediamo alle bugie e non alla scienza” (La Nave di Teseo) è l’agevole e prezioso libro che Roberto Burioni ha scritto per spiegare questa gigantesca contraddizione tra il passato e il presente, tra “caverna” e scienza.

Burioni scrive come parla da Fabio Fazio, cioè brillantemente e con forte convinzione. In lui c’è come un’assertività illuministica poiché la scienza parte nel dubbio ma, se può, diventa certezza (pare questo il “metodo”). Il famoso microbiologo, tra i protagonisti della battaglia contro il Covid, osserva dunque che «le bugie dei no vax riescono a fare molta presa perché crederci viene naturale, mentre rifiutare richiede una propensione al ragionamento e una consuetudine con il metodo scientifico che, non sempre presenti nel singolo individuo, risultano anche profondamente istintive per la nostra mente plasmata da 200.000 anni abbondanti di evoluzione». Qui Burioni è impietoso contro i nostri vax. Contro tutti coloro che hanno ostacolato la vaccinazione, tra cui anche quei medici poi radiati e che oggi la politica vorrebbe “perdonare”. Poi, certo, ci sono le credenze, le suggestioni, la propaganda, così che tanta gente ha creduto e crede che gli infarti siano la conseguenza dei vaccini, cosa di cui c’è evidenza del contrario, perché «noi umani siamo istintivamente portati a ragionare male». La scienza è faticosa, le ovvietà sono più comode: «L’aveva già capito Socrate che l’ovvio è l’ostacolo più grande per il sapiente che sta cercando la verità».

Burioni sa come sono andate le cose. Qui spiega molto circa la vittoria contro la pandemia. Dati alla mano, il dibattito sulle ipotizzate conseguenze del vaccino non ha più ragion d’essere, «il problema è chiuso». Eppure, in quel frangente drammatico, tanta gente istruita e intelligente rifiutava di vaccinarsi. Paure ancestrali. Sfiducia nella scienza. Complottismo. Il fatto è che su una struttura “cavernicola” si impiantò una cultura del sospetto, finanche ammantata di ideologia, l’ideologia – come definirla? – oscurantista di questo tempo. Tuttavia alla fine lo sforzo fu fatto e fu decisivo per salvare milioni di vite.

La conclusione di Burioni è socratica e ancora una volta illuminista: «La nostra intelligenza non diminuisce quando ne riconosciamo i limiti, esiste una frase dalla quale, molto più spesso di quanto ci piaccia ammettere, comincia ogni conoscenza degna di questo nome. Quella frase è: non lo so. A quel punto, finalmente, si può cominciare a studiare». Va letto, questo libro del professor Burioni, contiene molte lezioni. Aiuta a uscire dalle caverne.

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Mario Lavia