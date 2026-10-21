Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sa perfettamente di avere ben pochi spazi di manovra. Donald Trump ha fatto capire in modo sempre più esplicito che all’interno della Casa Bianca il presidente ucraino non è un profilo particolarmente gradito. Ieri, il tycoon ha anche chiarito che qualora vi fosse il summit trilaterale proposto da Vladimir Putin insieme a Xi Jinping, questo potrebbe avvenire anche senza la presenza di Zelensky. La tensione è sempre più alta. E il presidente degli Stati Uniti continua a premere affinché il suo omologo a Kyiv ceda al compromesso (al ribasso) per raggiungere un accordo di pace.

Secondo il New York Times, l’obiettivo di Trump, in questa fase, è quello di convincere Zelensky a cedere alla Russia i territori del Donbass in cambio di benefici economici. L’idea del capo della Casa Bianca è brutale quanto semplice: “non vale la pena” difendere le regioni orientali dell’Ucraina. Questo è anche il messaggio che The Donald ha fatto recapitare a Zelensky dal suo inviato Steve Witkoff, giunto a Oslo per incontrare il presidente ucraino insieme al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, i rappresentanti del formato E4 (Francia, Germania, Polonia e Regno Unito) e funzionari dell’Unione europea e della Nato. Ma parallelamente ai vari vertici in territorio norvegese, a svilupparsi all’interno delle cancellerie europee è anche un’altra proposta. Una strategia diplomatica che servirebbe a venire incontro tanto alle esigenze di Trump quanto a quelle di Zelensky senza andare totalmente al muro contro muro con Mosca. Secondo il Financial Times, infatti, tra i rappresentanti del Vecchio Continente si sarebbero fatti largo alcuni scenari. Il primo è quello di proporre a Putin il congelamento dell’attuale linea del fronte. Una soluzione che escluderebbe formalmente l’ingresso di Kyiv nella Nato ma che, allo stesso tempo, negherebbe al Cremlino il pieno controllo del Donbass e delle altre zone del Paese che ritiene essere parte della Russia.

L’alternativa, invece, sarebbe proporre al presidente russo il completo passaggio del Donbass sotto l’autorità di Mosca, compreso quello ancora sotto l’autorità ucraina, ma con l’adesione di Kyiv nell’Alleanza atlantica (che ieri ha deciso di aumentare il suo dispositivo nella regione del Mar Nero). Le due ipotesi, vagliate dal commentatore Gideon Rachman, sarebbero il frutto della volontà europea di non lasciare esclusivamente a Washington il negoziato con Putin. Molti leader del Vecchio Continente temono infatti che dare troppo spazio e autonomia a The Donald avrà un costo in termini di sicurezza per l’Europa e credono che alla Casa Bianca si ragioni esclusivamente in termini commerciali e non in termini strategici. A Mosca, qualcuno sembra già essersi interessato a questi discorsi e sono stati aperti dei primi canali di dialogo con i Paesi europei. Ma per Putin ora è essenziale soprattutto capitalizzare il riavvicinamento con Trump per spingere Zelensky a fare sempre più concessioni. Proprio per questo motivo, ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha parlato dell’impazienza russa per un incontro tra il presidente e gli inviati americani. Axios aveva rivelato già nelle scorse ore che Witkoff, dopo Mosca, sarebbe partito alla volta di Mosca (Jared Kushner, genero di Trump, è rimasto negli Stati Uniti per problemi di salute). Ma se Zelensky, Putin e Witkoff discutono in queste ore del futuro dell’Ucraina, a preoccupare Kyiv è anche il presente.

Ieri sono stati registrati altri tre morti durante i bombardamenti russi sull’autostrada che unisce Odessa alla capitale ucraina e su Kramatorsk. I raid hanno provocato quattro vittime nella città di Obukhiv, a sud di Kyiv, e nell’area di Zaporizhzhya. L’Ucraina è a corto di missili Patriot per bloccare il fuoco di Mosca. E mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che “nulla viene deliberatamente negato” al Paese invaso, perché sono scelte dettate anche da esigenze di altri partner e del Pentagono, anche la Polonia è stata chiara: non ha più Patriot da inviare a Kyiv.

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Lorenzo Vita