L’onda blu negli Stati Uniti può oltrepassare anche l’Oceano Atlantico. Per molti osservatori, questo può essere un colpo decisivo al mondo sovranista europeo. Ma dal punto di vista strategico, la sconfitta di Donald Trump alle elezioni di metà mandato rischia di avere ripercussioni di non poco conto anche sul dossier più bollente per la sicurezza del Vecchio Continente: la guerra in Ucraina.

Il presidente Usa è arrivato a queste elezioni alla vigilia due appuntamenti di particolare importanza. Il primo è il vertice trilaterale di Abu Dhabi tra funzionari americani, russi e ucraini. Il secondo, invece, è il possibile summit a tre a Shenzen con l’omologo cinese Xi Jinping e quello russo, Vladimir Putin. In entrambi i casi, sul tavolo c’è il destino dell’Ucraina.

Il destino dell’Ucraina

Nel primo incontro, quello che si terrà negli Emirati Arabi Uniti tra il 10 e l’11 novembre, il conflitto tra Mosca e Kyiv sarà il tema centrale. Nel secondo, l’invasione scatenata dal Cremlino rientrerebbe invece in uno schema più ampio, dove molti vedono la possibilità che si formalizzi una sorta di nuova “Yalta” per riconfigurare le aree di influenza delle tre potenze. Ma ora, con un Trump che in molti già hanno definito una “anatra zoppa”, questi due summit potrebbe vederlo in una posizione molto più debole. Il pericolo, per molti osservatori, è reale. In Cina, al vertice Apec, The Donald potrebbe trovarsi in una situazione di grande imbarazzo rispetto a due presidenti che di fronte a lui sfoggeranno una leadership granitica (e non è un mistero che Trump abbia più volte apprezzato capi di Stato autocratici). Allo stesso tempo, anche le sue minacce o la sua imprevedibilità potranno essere messe a dura prova da un Senato e da una Camera che potranno mettergli i bastoni tra le ruote. E questo, specialmente per quanto riguarda il rapporto con Mosca, potrebbe osservarsi già nel vertice emiratino.

Una lama a doppio taglio per Putin

Una situazione che però rischia di rivelarsi una lama a doppio taglio anche per Putin. Da un lato, la Russia non può che apprezzare a livello strategico l’indebolimento della leadership americana in Occidente. Dall’altro lato, lo “zar” sa anche che Trump è un interlocutore prezioso e che potrebbe essere frenato da un Congresso molto più restio ad ascoltare le sirene russe. E per questo, Putin potrebbe anche velocizzare un accordo che faccia capitalizzare quanto promesso dal tycoon tramite i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Non a caso, ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha tenuto subito a sottolineare l’auspicio di Mosca affinché la Casa Bianca “prosegua i suoi sforzi a favore della pace” in Ucraina. “Il presidente Trump continua a svolgere le sue funzioni”, ha precisato il portavoce presidenziale russo. E questo può essere anche un indizio di come l’onda blu negli States possa diventare un aiuto prezioso tanto a Kyiv quanto alle cancellerie europee. I dem spingono per spezzare questo filo diretto tra Casa Bianca e Cremlino privilegiando invece aiuti finanziari e bellici all’Ucraina.

Esame di maturità anche per Zelensky

I prossimi mesi possono essere gli ultimi in cui Trump avrà libertà di manovra. E ciò significa che per l’Europa ora potrebbe arrivare un nuovo importante test di maturità. Zelensky, che ieri ha aggiornato ad almeno 40 la conta dei morti nel bombardamento russo contro la scuola usata come centro per la distribuzione di aiuti umanitari a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhya, sa che in questa fase l’Unione europea può fare molto. Kyiv può pesare di più al tavolo negoziale solo se al suo fianco ha Bruxelles (sia sponda Ue che sponda Nato). Di questo, le cancellerie europee sono pienamente consapevoli, così come lo è Mosca, che, proprio per questo, potrebbe anche decidere di accelerare per fare in modo che Trump imponga a Zelensky un accordo più sfavorevole prima che il Congresso blocchi o comunque limiti in modo decisivo la politica estera del presidente repubblicano. Molti temono che possa riaccendere i riflettori sullo scontro con l’Europa. L’altro rischio, tuttavia, è che The Donald si disinteressi dell’Ucraina per concentrarsi sui dossier che preferisce per interessi interni: il suo “cortile di casa” americana o la vendetta sull’Iran.

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Lorenzo Vita