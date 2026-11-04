Donald Trump ha trascorso una pessima nottata elettorale e, intervenendo telefonicamente al canale Fox news – alle 6:14 ora italiana – è apparso decisamente poco lucido, ammesso che lo sia mai stato. È passato da un tono quasi “collaborativo” con i Democratici alla minaccia del “sarò Signor Veto”, trovando l’ennesimo nuovo nome per sé stesso e nuovo ruolo, quello del disturbatore di chi non ha preso i pieni poteri.

Da Taco a Veto, insomma, il passo è breve.

Fatto sta che l’America, nel giro di soli due anni, cambia letteralmente pelle politica, consegnando al Partito Democratico una maggioranza netta alla Camera dei Rappresentanti e al Senato (mentre scrivo, 54 senatori permettono ai dem di prendere in mano il Senato e la Camera dei Rappresentanti). I temi snocciolati dal presidente restano i medesimi: l’immigrazione incontrollata attraverso cui profetizza la non sopravvivenza dell’Europa (citando persino l’Italia, quindi citofonare Giorgia Meloni), la presunta “età dell’oro” (con la benzina alle stelle), l’Iran che prima o poi firmerà pur sempre un trattato, e altri evidenti falli di reazione.

Ormai anatra zoppissima, Donald Trump rischia adesso di essere risucchiato in una labirintite politica ancora più acuta di quella dei mesi scorsi, che gli ha fatto perdere del tutto il contatto con la realtà, soprattutto quella profonda americana, proprio quella pancia del paese che era stata la sua miniera di consensi. Se già gli Stati Uniti apparivano depressi e sfiduciati, figuriamoci adesso di fronte alla seconda metà di una presidenza totalmente delegittimata dal voto popolare, arrivato come uno schiaffo sonoro al suo governo scriteriato. L’America di Trump aveva bisogno di respirare in senso letterale, dopo i braccacci dell’ICE, i giravolta social del suo presidente, la guerra illegittima contro l’Iran, l’ostentata repulsione nei confronti del Canada, il Regno Unito, l’Unione Europea. Per non parlare dei tappeti rossi a dittatori come Putin e Xi Jinping nemmeno fossero fratelli separati alla nascita. Un mondo al contrario che ha provocato un rigetto elettorale oltre ogni aspettativa, nonostante le contraddizioni dei democratici su alcuni temi.

Ma c’era di peggio e gli americani – che vanno al sodo delle loro tasche – hanno detto “basta”.

A questo punto i Repubblicani, stavolta, perdono al quadrato: da un lato crollano i seggi di candidati calati dall’alto (pensate, tutti precettati dal presidente) e il resto del partito silente e appiattito sulla linea politica; dall’altro il partito finisce oggi in macerie perché – oltreché sconfitto sui contenuti – scopre di non avere nemmeno i “contenitori“, ovvero una nuova classe dirigente capace di autoriformarsi guardando al 2028.

Tutto il contrario dei Democratici che, pur a fatica, virano verso volti nuovi: meno radical chic e anti-woke, ma più incisivi nelle politiche sociali di sinistra, la cui agenda porta nuovamente in primo piano le politiche sociali (welfare sanitario, scolastico, disuguaglianze sociali, diritti). Nuovi politici che saranno discutibili per un accentuato socialismo ma furbi politicamente a non farsi percepire come la solita e sulfurea riproposizione di una sinistra patinata ed elitaria. Una mossa che ha permesso loro di vincere in Stati storicamente repubblicani come il Texas. Ne è un esempio James Talarico: ex seminarista protestante, volto gentile e colto di un Partito Democratico finalmente capace di intercettare la rottura tra il palazzo e la realtà.

Dal mio punto di vista, la “fuffa MAGA” è stata finalmente svelata e smentita, soprattutto sul piano etico, morale e oserei dire persino religioso. Riaffermando l’amore per il prossimo (Love Thy Neighbor) Talarico ribalta la svilente teologia della prosperità (a vantaggio di pochi palazzinari e miliardari) a favore di una “politica dell’alterità”, in cui tutti possano sentirsi fratelli, vicini e comunità. Probabilmente Trump ha dimenticato – trincerandosi nell’isolamento dorato della sua Casa Bianca e riflettendosi nella fontana del Lincoln Memorial– come un popolo deluso può pagare con la stessa moneta e farti cadere rovinosamente. Avendo poi visto il risultato ben prima degli exit poll ha subodorato la nemesi: ovvero che i fiumi d’odio e le palate di fango sparse via meme sull’opinione pubblica si sarebbero inevitabilmente riversati a rinculo su di lui.

E qui l’ironia si capovolge in un capovolgimento perfetto: ricordate i suoi post su Truth Social lanciati per sbeffeggiare il movimento “No Kings”, accarezzando malcelate fantasie da sovrano assoluto e intoccabile? Oggi, a ribaltare la prospettiva, ci pensa un’immagine ben più potente. Stavolta – idealmente – è una valanga di voti democratici a venire calata direttamente nei cieli di Washington. Una slavina elettorale che si abbatte sulla sua hybris, sommergendo il palazzo e lasciandolo in balia del suo ego ferito, nella tipica e inesorabile solitudine degli autocrati che si scoprono improvvisamente senza corona.

Nella spietatezza delle urne, per una notte, la democrazia ritrova i suoi anticorpi benefici. Riuscirà questo nuovo Congresso nell’impresa? Lo speriamo, e lo spera il popolo americano. E a proposito di Veto, la minaccia di Trump potrebbe rivelarsi controproducente quando sarà il Congresso a non fargli toccare palla.

Giuseppe Trapani Giuseppe Trapani (Milano) è digital journalist per Il Riformista. Ha pubblicato saggi per Elledici (2017) e Santelli–Clandestine (2022).

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