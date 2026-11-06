Alla fine il troppo stroppia. Trump e i suoi grandi businessmen sono risultati dei marxisti alla rovescia e per di più dei marxisti estremisti. Non solo hanno affermato il totale predominio dei capitalisti su ogni altro settore della società, sul ceto medio, sugli operai per non parlare degli “ultimi”, degli “invisibili”, ma, all’interno dello stesso mondo capitalista, hanno schiacciato gli imprenditori medio grandi, medi e piccoli e hanno affermato il predominio di pochi, grandissimi businessman, dotati di un enorme potere economico finanziario e in alcuni casi, vedi Musk, anche di un enorme potere politico militare, quest’ultimo ovviamente spartito con Trump: esemplare il caso costituito dall’uso di Starlink che ad un certo punto ha penalizzato gli ucraini e favorito Putin e la Russia, ovviamente per decisione congiunta tra Trump e Musk.

Le cose non si sono fermate qui. Non solo Trump ha messo in evidenza di prediligere l’autocrazia con la conseguenza di puntare a modificare gli assetti tradizionali della democrazia americana ma, in questo contesto di puntare anche in modo parossistico all’arricchimenti personale realizzato attraverso l’uso della politica. In questo quadro i due emissari diretti di Trump hanno messo in evidenza l’inquietante tendenza a subordinare la diplomazia alla realizzazione di affari convenienti per loro stessi o per il loro capo. Poi, come se tutto ciò non bastasse, Trump si è fatto un incredibile autogol sul piano più strettamente politico con l’attacco sconsiderato all’Iran che ha avuto conseguenze economiche disastrose su tutto il mondo, proprio sul terreno cruciale dell’energia e quindi dell’inflazione. Allo stato, ovviamente, le conseguenze politiche sul terreno interno e su quello internazionale di queste elezioni di Medio Termine sono del tutto imprevedibili. Esse possono portare addirittura ad una sorta di blocco dell’attività politica negli USA in seguito ai veri reciproci tra il Presidente degli Stati Uniti e i due rami del Parlamento controllati entrambi dai Democratici.

Ciò detto, esaminiamo il rovescio della medaglia, cioè lo straordinario successo dei democratici che hanno vinto sia alla Camera, sia al Senato e hanno anche il maggior numero di governatori. Il paradosso e’ che questo risultato in queste elezioni è stato raggiunto dai democratici anche per le loro profonde differenze interne. In queste elezioni sono stati dominanti due fattori: in primo luogo il ruolo Trump che ha esercitato uno straordinario effetto di trascinamento a favore dei Democratici; il secondo fattore sono state proprio le profonde differenze fra le varie correnti dei democratici e dei leader che le hanno guidate: una forte componente moderata, una crescente componente di sinistra all’interno della quale, purtroppo, sta emergendo anche una pericolosa componente antisemita.

Non a caso Obama è riemerso come leader politico unificante su una linea per dirla in termini italiani di centro-centrosinistra. Questa diversità che è stata utilissima per sommare i voti alle elezioni di medio termine potrà invece costituire un problema assai serio per le Elezioni presidenziali che richiedono un leader unificante e una piattaforma programmatica condivisa da tutto il partito e capace di mobilitare l’elettorato. D’altra parte, dopo questo risultato elettorale, la sconfitta è stata tale da aprire enormi problemi anche all’interno del mondo repubblicano. In ogni caso il paradosso è che Trump, sia per la sua piattaforma di fondo, sia per i suoi comportamenti politici, ha rilanciato negli USA la sinistra, e ha in parte cambiato i termini della battaglia politica in tutto il mondo: più che sull’immigrazione, l’agenda politica oggi è costituita dalla sanità, dalla scuola, dal clima, dalla politica industriale, e dalla sicurezza. Questi temi sono stati all’ordine del giorno delle manifestazioni avvenute anche in molte nazioni europee. Su questi nodi devono riflettere in modo serio, e non risse estemporanee nei talk show anche le forze politiche italiane, di destra, di centro e di sinistra.

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Fabrizio Cicchitto