Il significato dell’accordo sul gasolio tra Trump e Putin è anzitutto politico. In un momento in cui il conflitto russo-ucraino e le tensioni in Medio Oriente si intrecciano, gli Stati Uniti cercano di ridefinire il proprio rapporto con la Russia, di condizionare Kyiv e di riaffermare la propria centralità strategica nel blocco occidentale.

Certo, il presidente americano ha bisogno di rassicurare le contee agricole in bilico nelle elezioni di mid term, preoccupate dal caro carburanti. Ma non è questo il punto principale. La decisione di ritornare allo “spirito di Anchorage” ribadisce che la politica estera del tycoon newyorkese è sideralmente distante da un sistema stabile di alleanze e valori condivisi, bensì si muove mediante accordi specifici, concessioni reciproche e vantaggi immediati. Una manna per l’autocrate del Cremlino, che può presentare l’intesa come il riconoscimento del suo ruolo cruciale nei mercati globali. La vittima sacrificale dell’intesa tra i due “compagni di merende” è Zelensky. Il riavvicinamento tra Washington e Mosca avviene mentre l’Ucraina cerca di mantenere la sua pressione militare anche attraverso gli attacchi alle infrastrutture energetiche e alle raffinerie che alimentano l’economia e la macchina bellica della Russia. Se gli Stati Uniti attribuiscono un’importanza crescente alla stabilità dei mercati e alla gestione diretta del rapporto con Putin, l’Ucraina rischia di essere messa in un angolo.

Il significato dell’accordo tra Russia e Stati Uniti

Qui entra in gioco l’Europa. Se gli Usa possono negoziare direttamente con Putin, modificare le condizioni commerciali e ridefinire le priorità del sostegno a Kyiv senza un coordinamento con l’Ue, la coesione occidentale va in frantumi. L’accordo sul gasolio non ridisegna solo la mappa geopolitica, ma ne rende visibile il cambiamento strutturale. Gli Stati Uniti cercano di proteggere i propri interessi economici e la propria libertà negoziale con Mosca; la Russia tenta di convertire le necessità occidentali in un vantaggio politico; l’Ucraina rischia che la propria sicurezza venga subordinata a obiettivi esterni, e l’Europa di restare spettatrice di decisioni che incidono direttamente sul suo futuro. Il significato reale dell’intesa, dunque, non è il semplice ritorno del gasolio russo sui mercati. È la possibilità che il rapporto tra Washington e Mosca venga progressivamente riorganizzato sulla base di accordi bilaterali, mentre gli interessi europei e ucraini vengono accantonati. La domanda fondamentale non è se Stati Uniti e Russia torneranno a commerciare. È a quali condizioni lo faranno, chi pagherà il prezzo politico delle concessioni e quale posto sarà riservato all’Europa nella definizione del nuovo ordine internazionale. Perché se petrolio diventa lo strumento attraverso cui si ridefiniscono le relazioni di potere, il suo valore supera di gran lunga quello espresso in tonnellate e dollari. Diventa il simbolo di un ordine internazionale fondato sul principio del “ciascuno per sé, nessuno per tutti”, preludio -Dio ce ne scampi- di una terza guerra mondiale.

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Michele Magno