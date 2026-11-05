Trump non è riuscito a convincere gli americani che stesse migliorando la loro vita

Trump voleva essere il Reagan del XXI secolo. Si ritrova con un Congresso democratico e un paradosso da spiegare. Per sconfiggere quella che i repubblicani hanno indicato come deriva socialdemocratica di Biden, il Presidente Usa è ricorso agli stessi strumenti della socialdemocrazia. La leva pubblica, innanzitutto. Tasse, spesa, dazi. La rivoluzione conservatrice, a trazione statale, punita l’altra notte non perché in contraddizione con i princìpi del conservatorismo, ma per il caro benzina. La scommessa era chiara: correre. Fare in due anni quello che gli avversari avrebbero impiegato un decennio a smontare. Trump conosceva il rischio di perdere il Congresso, così ha blindato l’architettura economica prima che arrivassero le urne.

Solo così la Trumpnomics sopravvive alla sconfitta

Il precedente era la riforma fiscale del 2017: taglio dell’aliquota federale sulle società dal 35 al 21%, sgravi per famiglie e imprese, un costo stimato allora intorno a 1.500 miliardi di dollari in dieci anni. Il Big Beautiful Bill Act ha fatto da pilastro di questa Amministrazione. Il Bbb del luglio 2025 prevedeva la proroga di molti sgravi, nuove agevolazioni fiscali, più fondi per la sicurezza delle frontiere e l’industria della Difesa, compensati solo in parte da tagli alla spesa sociale. Il provvedimento aggiungeva circa 3.700 miliardi di disavanzi primari nel decennio. Ora i democratici possono bloccare nuove leggi. Non cancellare con un tratto di penna quelle già firmate. Per invertire davvero la rotta serviranno altre maggioranze, un altro presidente e probabilmente dieci o quindici anni. Solo così la Trumpnomics sopravvive alla sconfitta di Trump.

Cosa aveva fatto Biden

I dazi sono un’altra storia. Perché non sono nati con lui e non dipendono tutti dal Congresso. Biden aveva mantenuto buona parte delle tariffe imposte nel primo mandato trumpiano e nel 2024 aveva alzato al 100% quelle sulle auto elettriche cinesi, al 50% sui semiconduttori e al 25% su alcuni prodotti siderurgici. Trump ha trasformato quel protezionismo selettivo in una strategia assai più estesa. Il Congresso può contestarla, ma il presidente conserva margini d’azione commerciale. Anche qui, dunque, il voto non azzera la politica economica.

I dati

Eppure l’America non ha votato sul destino degli sgravi fiscali nel 2036. Ha votato sul pieno di oggi. Giuseppe Russo, economista del Centro Einaudi, fotografa il cortocircuito: «Inflazione al 3,7%, dopo un picco del 4,2 a maggio, benzina a 4,37 dollari al gallone il 7 ottobre, contro 3,16 un anno prima, sotto la pressione della guerra in Iran. Salari in crescita del 3%, mentre arretra il potere d’acquisto. Il malcontento, prima di diventare ideologia, passa dal distributore. Nemmeno la promessa di riportare le fabbriche a casa ha prodotto il miracolo». Russo ricorda poi i 75mila posti persi nella manifattura, investimenti nella costruzione di stabilimenti in calo del 30% e un disavanzo commerciale dei beni industriali cresciuto del 5% rispetto al primo semestre 2024. A settembre appena 29mila nuovi occupati. Il PIL del terzo trimestre, pur brillante sulla carta con un più 3,4% annualizzato, nasconde una dipendenza crescente dagli investimenti nell’Intelligenza Artificiale. Un motore potente, ma non privo di rischi. La vera resa dei conti comincia adesso. Russo la chiama «paralisi fiscale».

Braccio di ferro sullo shutdown

I fondi federali, secondo il calendario riportato dall’economista, si esauriscono l’11 dicembre, e nessuna delle dodici leggi di spesa per il 2027 è stata approvata. Si profila un altro braccio di ferro sullo shutdown. Poi arriverà il tetto del debito, già innalzato di 5mila miliardi nel 2025. «Con due Camere democratiche e la Casa Bianca repubblicana, ogni compromesso rischia di diventare un referendum politico permanente. I numeri spiegano perché il tempo non gioca a favore di nessuno». Deficit federale 2026 a 1.900 miliardi, il 5,8% del PIL. Debito al 101% del prodotto, diretto verso il 120% nel 2036. Interessi per 1.039 miliardi: più degli 885 miliardi della Difesa.

Trump non è riuscito a convincere gli americani che stesse migliorando la loro vita

Anche l’idea di un Pentagono da 1.500 miliardi rischia di rimanere sulla carta, con i programmi militari costretti a fare i conti con una maggioranza ostile. Per Wall Street, invece, il Congresso diviso offre un sollievo ambiguo. Si prospettano infatti meno possibilità di nuovi maxi-pacchetti di spesa, ma nessuna correzione strutturale del deficit. Uno scenario che poi importa poco agli elettori. Quanto costa vivere? È con questa domanda che si sono recati ai seggi. Trump ha costruito una politica economica destinata a durare oltre il voto. Ma non è riuscito a convincere gli americani che stesse migliorando la loro vita. Ha perso il Congresso. La Trumpnomics galleggia, ma ne esce con le ossa rotte.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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