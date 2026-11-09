Guardando ai risultati delle recenti elezioni di midterm, la tentazione più forte è quella di applicare le vecchie categorie della politica: ha vinto l’Asinello democratico, ha perso l’Elefante repubblicano. Ma la realtà che emerge dalle urne americane è molto più sfumata e, per certi versi, profonda. Non siamo di fronte a un’improvvisa conversione di massa alle idee progressiste. Quello a cui abbiamo assistito è stato un colossale, diﬀuso e consapevole voto di protesta contro un programma politico ed economico percepito come fallimentare sbagliato: quello di Donald Trump. Ridurre questa tornata elettorale a una semplice alternanza significherebbe non comprendere la reale natura del movimento culturale in atto.

L’elettorato statunitense non ha espresso una preferenza di appartenenza politica tradizionale; ha utilizzato la cabina elettorale come uno strumento di veto e di legittima protesta. Per capire questo fenomeno bisogna spogliarsi della logica del tifo calcistico. Moltissimi cittadini che hanno sbarrato il simbolo democratico non lo hanno fatto per amore della tessera o per una condivisione ideologica. Lo hanno fatto utilizzando la matita come un freno d’emergenza.

È stata una scelta culturale: il rifiuto di una retorica esasperata, della polarizzazione costante e di ricette economiche che, alla prova dei fatti, hanno lasciato ampie fette di popolazione a fare i conti con un costo della vita insostenibile. Insomma, un “no” collettivo a una gestione giudicata dannosa, non un “sì” incondizionato all’alternativa. I dati dei sondaggi sul campo lo confermano: una percentuale altissima di elettori ha ammesso che la propria motivazione principale era semplicemente esprimere il dissenso verso l’attuale corso presidenziale. Gli stessi elettori, spesso, si dichiarano scettici o delusi anche dell’operato dei democratici. Questo significa che il voto si è trasformato da una delega in bianco a uno strumento di veto. Un ammonimento chiaro, trasversale, che ha unito indipendenti e persino repubblicani moderati stanchi degli estremismi identitari.

La vera partita, però, comincia adesso, ed è qui che si vedranno i veri nodi al pettine. Questo voto ha azzerato una fase, ma non ha ancora costruito quella successiva. Le reali intenzioni dell’elettorato, le vere alleanze e la direzione che prenderanno gli Stati Uniti si potranno decifrare solo nei prossimi mesi, quando entreremo nel vivo della corsa per la Casa Bianca del 2028. Sarà solo con la presentazione uﬃciale dei candidati alla presidenza e con i programmi dettagliati di entrambi gli schieramenti che gli americani si troveranno a fare una vera scelta politica, e non più solo una sanzione culturale. I democratici dovranno dimostrare di avere soluzioni concrete oltre la retorica dell’opposizione; i repubblicani dovranno decidere se rinnovarsi o insistere sulla stessa linea. Solo allora capiremo se la protesta di oggi saprà trasformarsi nel progetto di domani.

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Antonio Mazzocchi