Gli eserciti di Stati Uniti e Israele stanno preparando nuovi piani d’attacco contro l’Iran, ma il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e fonti informate, si starebbe valutando un’operazione breve e intensa, con possibili obiettivi tra infrastrutture militari, impianti nucleari e arsenali di missili e droni. L’obiettivo sarebbe esercitare pressioni su Teheran per ottenere concessioni diplomatiche sul programma nucleare e sul controllo dello Stretto di Hormuz. Alcuni strateghi americani ritengono che tre giorni di bombardamenti potrebbero provocare danni economici sufficienti a modificare la posizione iraniana. Altri, tuttavia, dubitano dell’efficacia di questa strategia: i precedenti attacchi hanno alimentato l’inflazione, fatto aumentare i prezzi dell’energia e ridotto le scorte statunitensi di missili intercettori, senza piegare il governo iraniano.

Trump avrebbe già rinviato un’operazione all’ultimo momento, nonostante i preparativi militari e l’elevato stato di allerta delle forze aeree. Secondo le fonti citate dal quotidiano, un nuovo attacco prima delle elezioni di metà mandato americane sarebbe poco probabile. Il dispiegamento delle forze previste, comprese portaerei, marines e aerei da combattimento, dovrebbe completarsi entro i primi di novembre. La Casa Bianca ha dichiarato che tutte le opzioni restano aperte per impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari. Le tensioni sono aumentate dopo che, secondo Axios, decine di caccia e aerei cisterna israeliani hanno sorvolato Siria e Iraq, seguendo una rotta simile a quella di un possibile attacco all’Iran, per poi rientrare in Israele senza entrare nello spazio aereo iraniano. Israele avrebbe descritto la missione a Washington come un’esercitazione di deterrenza. Alcune fonti americane, tuttavia, hanno ipotizzato che l’obiettivo fosse provocare una reazione iraniana, creando un possibile pretesto per un intervento militare.

Anche la politica interna israeliana potrebbe influenzare le decisioni. Secondo i media israeliani, alcuni responsabili della difesa temono che una nuova guerra, in prossimità delle elezioni, possa provocare una risposta iraniana e compromettere il voto. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, invece, continua ad accusare Teheran di voler rilanciare il programma nucleare e sostiene che soltanto la caduta del governo iraniano potrebbe eliminare definitivamente la minaccia. Tra i possibili obiettivi figurerebbero anche strutture nucleari sotterranee presso il monte Kalang. Gli esperti dubitano, però, che la bomba americana MOAB, progettata per esplodere in superficie, possa distruggere installazioni protette in profondità nella roccia. Inoltre, l’aereo necessario al suo trasporto sarebbe vulnerabile alle difese aeree iraniane. Teheran ha avvertito che, in caso di nuovi attacchi, la risposta potrebbe coinvolgere anche centri dati, cavi sottomarini, navi commerciali e infrastrutture energetiche regionali. Mehdi Mohammadi, consigliere del presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, ha definito irrealistica l’ipotesi di concludere le ostilità in 72 ore, sostenendo che sarà l’Iran a decidere quando termineranno.

Nel frattempo, la crisi si estende al Golfo. Gli Stati Uniti hanno ordinato al personale governativo non essenziale e alle rispettive famiglie di lasciare l’Arabia Saudita, citando l’intensificarsi degli attacchi degli Houthi, movimento yemenita sostenuto dall’Iran. Secondo le notizie diffuse dai media, raid con missili e droni hanno colpito aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, provocando vittime e disagi nei trasporti. Reuters ha inoltre riferito che Aramco avrebbe disposto l’evacuazione della propria sede di Dhahran e il ricorso al lavoro da remoto; la notizia richiede conferma ufficiale. L’escalation ha spinto anche altri Paesi a valutare misure di sicurezza e sostegno militare a Riyadh. Egitto, Turchia e Regno Unito hanno annunciato iniziative o piani di cooperazione difensiva con l’Arabia Saudita.

Nonostante i preparativi militari e le minacce reciproche, i negoziati tra Washington e Teheran non sono del tutto interrotti. Gli Stati Uniti chiedono garanzie sul programma nucleare iraniano, mentre Teheran insiste sul carattere pacifico delle proprie attività e rifiuta le richieste americane. La possibilità di una nuova offensiva viene utilizzata da Washington come leva negoziale, ma resta incerto se la pressione militare possa produrre concessioni o, al contrario, innescare un conflitto regionale più ampio, con conseguenze per la sicurezza, le forniture energetiche e l’economia globale.

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Mariano Giustino