L’onda blu travolge gli Stati Uniti e, per una sorta di osmosi ideologica, riesce a toccare le sponde italiane. La vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato, con la conquista della maggioranza al Congresso sia alla Camera sia al Senato, ha trasformato la mappa politica d’oltreoceano. Le onde d’urto del voto americano hanno impiegato poche ore per attraversare l’Atlantico e movimentare i leader nostrani. È una consuetudine quasi rituale: non appena la destra conservatrice subisce una battuta d’arresto, la sinistra di casa nostra parte subito all’attacco.

Il momento di Giorgia “sta per arrivare”

A dare il via alle danze è Ilaria Salis, che sui social proclama la fine della “logica dei padroni” e avverte Giorgia Meloni che il suo momento sta per arrivare. Con un salto logico acrobatico, la complessa dinamica del voto texano viene convertita nel manifesto per la rivoluzione proletaria a Roma. Sulla stessa lunghezza d’onda si sintonizza Nicola Fratoianni, che nella vittoria dem vede la bocciatura della destra e prefigura per il governo italiano lo stesso destino di Donald Trump, ipotizzando un automatico effetto domino su Palazzo Chigi.

La gioia della sinistra

Non è da meno la segretaria del PD Elly Schlein, che esulta scagliandosi contro “oligarchi e recessionisti” accusati di portare avanti soltanto “guerre e divisioni”. All’entusiasmo del Nazareno si aggiunge Matteo Renzi, per il quale il risultato delle midterm è il miglior “buongiorno” possibile: riprendendo la narrazione del neo-senatore texano Talarico, Renzi evoca il mito di Davide e Golia, ossia la vittoria del riformismo sul populismo. Perfino Carlo Calenda, che sino a questo momento ha sempre marcato una distanza netta dal campo largo, manifesta viva soddisfazione ripostando i grafici e le immagini dell’onda blu. La sconfitta di Trump compie così il miracolo di ricompattare, almeno per lo spazio di un post su X, il frammentato arco del centro e del campo largo. Sul fronte della maggioranza la parola d’ordine è prudenza diplomatica, visti i rapporti con gli Stati Uniti.

Meloni prende tempo

Intercettata a margine delle cerimonie all’Altare della Patria, la premier Giorgia Meloni afferma che “ne riparleremo un’altra volta, oggi è la festa delle forze armate”, preferendo evitare un giudizio che possa di fatto compromettere il delicato equilibrio transatlantico. A gettare acqua sul fuoco ed evitare scossoni sul piano istituzionale ci pensa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che interviene per ribadire la tenuta dell’asse transatlantico. “Rispettiamo sempre e comunque la volontà del popolo americano, che ha scelto di premiare i Democratici: gli Stati Uniti sono la più grande democrazia del mondo e ogni loro decisione va rispettata”, sottolinea il titolare della Farnesina, precisando come l’esito delle midterm non intacchi in alcun modo i rapporti bilaterali.

La Lega non si sbilancia

Più cauta appare invece la reazione della Lega, che sceglie di intervenire con una nota di partito dai toni decisamente più misurati. Nel ribadire che la volontà e il voto del popolo americano vanno sempre rispettati, offre una lettura tutta pragmatica dell’esito elettorale: a pesare in maniera determinante sulla battuta d’arresto di Donald Trump non sarebbe stato un improvviso innamoramento ideologico per i dem, bensì la complessa gestione dei conflitti internazionali e l’impatto graffiante del caro vita sui bilanci delle famiglie statunitensi.

Il valore del voto di metà mandata

Così, prima di arrivare a facili deduzioni, andrebbe analizzato analiticamente il clima negli Stati Uniti: nelle midterm capita di frequente che la presidenza subisca battute d’arresto, salvo poi riprendersi nelle presidenziali. Il voto di metà mandato è da sempre il terreno elettorale per la protesta e il fisiologico riequilibrio dei pesi a Washington. Il vizio italiano di scambiare un ordinario passaggio elettorale americano per un’ipoteca sul governo romano è l’ennesima illusione tattica. Ora ciò che rimarrà da vedere è l’uso del potere di veto che già Trump inaugura – promettendo di ribattezzarsi “Mister Veto” per cassare tutte le proposte di legge della maggioranza dem – mentre dall’Italia continueremo, immancabilmente, ad emulare.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

© Riproduzione riservata

Sara Gilardi