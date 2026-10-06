Ci sono archiviazioni che chiudono una porta e archiviazioni che spalancano una finestra. Il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il procedimento sulle stragi del 1992 appartiene alla seconda specie: seicentoquarantaquattro pagine, nessun indagato, nessun processo e, dopo trentaquattro anni, uno squarcio di verità.

Prima i fatti, perché senza i fatti il lettore si perde. L’indagine era contro ignoti e non cercava colpevoli di cattiva amministrazione, ma concorrenti nella strage. E per il concorso in strage non basta aver isolato un magistrato: occorre averne voluto la morte. Questa prova non c’è, e il Gip lo dice con onestà: nessun elemento «autonomamente persuasivo» consente di iscrivere magistrati, politici o imprenditori. Fin qui la parte che piacerà a chi vorrebbe che nulla cambiasse. Il resto del decreto, però, è un’altra cosa. Mafia-appalti, l’indagine del Ros cui Falcone e Borsellino tenevano come a poche altre perché lì si vedeva dove la mafia smetteva di sparare e cominciava a fatturare, ne esce come concausa della strage di via D’Amelio. Il 25 giugno 1992, a Casa Professa, Borsellino annunciò di avere cose da riferire ai magistrati di Caltanissetta.

Per il Gip quel discorso produsse, se non un’accelerazione, almeno una «ridefinizione delle priorità» di Cosa Nostra. E poi c’è il 14 luglio 1992, riunione plenaria della Procura di Palermo. Il giorno prima Roberto Scarpinato e Guido Lo Forte avevano firmato la richiesta di archiviazione di mafia-appalti. Borsellino ne fu informato, sostiene da qualche anno una parte della magistratura palermitana. Il Gip scrive l’opposto: Borsellino «non fu volutamente informato», né prima né durante la riunione. Teniamo a mente l’avverbio. Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant, fa dire Tacito a Calgaco: a Palermo, nel luglio del 1992, attorno a Borsellino si fece il deserto, e lo si chiamò riunione plenaria.

Arriviamo al punto. Il 18 gennaio 2024 Scarpinato, ormai senatore e componente della Commissione antimafia, parla con Gioacchino Natoli, che di lì a pochi giorni sarà audito. Le conversazioni intercettate restituiscono un dialogo da spogliatoio. Natoli: «tu mi devi alzare la palla!». Scarpinato gli raccomanda di non dimenticare «assolutamente» la riunione del 14 luglio: «ma tu mi devi dire che ci fu un’esposizione anche del fatto che c’era stata la richiesta di archiviazione». Il primo febbraio, in audizione, la palla viene alzata e schiacciata. Borsellino sapeva dell’archiviazione? «Certo».

Il Gip, si badi, non sale in cattedra sull’opportunità che un commissario concordi le domande con l’audito: è, scrive, un giudizio «squisitamente politico». Lo preoccupa il contenuto. Scarpinato a quella riunione non c’era, l’ha detto lui stesso in aula. Natoli nel 1992, davanti al Csm, di mafia-appalti non aveva parlato affatto. E a suggerire la risposta era uno dei due firmatari dell’archiviazione, interessato a che si dicesse che Borsellino sapeva. La conclusione del giudice va riportata alla lettera: è «l’attività depistante posta in essere dal Senatore Scarpinato nei confronti del Dott. Natoli», un’«attività di inquinamento della ricostruzione dei fatti (in senso a sé favorevole)», compiuta da un membro della Commissione «deputata a (tentare di) fare chiarezza».

Il resto della galleria non consola. Giuseppe Pignatone è il «comune denominatore» di una mala gestio in crescendo, e per il Gip è certo che comprò casa pagandone «in nero» una parte e ottenendo uno sconto non marginale, da una società che il decreto descrive come assai mal frequentata. Falcone, racconta lo stesso decreto, rinunciò a comprare l’appartamento in cui viveva in affitto perché la società proprietaria era rappresentata dal semplice cognato di un costruttore che non era il caso di frequentare. Natoli, che firmò la smagnetizzazione delle bobine, rischia di passare per «l’utile idiota», parole sue che il giudice riprende. Né esce meglio Guido Lo Forte: anche lui, per il Gip, al Csm il 30 luglio 1992 «ha mentito», come Pignatone, nel ridurre a nulla ciò che Falcone sapeva di mafia-appalti; e anche lui, nel luglio del 1980, aveva comprato casa dalla stessa società. La sera stessa, poi, il medesimo giudice ha archiviato il fascicolo per favoreggiamento su Pignatone, Natoli e il generale Screpanti: reato prescritto, e per la calunnia di Natoli niente dolo. La prescrizione non è un’assoluzione, ma neppure una condanna: noi, che il garantismo lo pratichiamo anche con chi non lo ricambia, ci fermiamo qui.

Avevamo già conosciuto un depistaggio, quello del falso pentito costruito da uomini dello Stato e approdato alla prescrizione. Serviva, osserva la Procura, a ridurre via D’Amelio a una vendetta di mafia, escludendo ogni interesse esterno. Ora apprendiamo che la ricostruzione dei fatti si può inquinare non soltanto nelle questure, ma anche nelle stanze del Parlamento. Dal confronto fra quelle due case il Gip trae la sua frase più amara: Falcone, trentaquattro anni dopo, continua «a impartire lezioni su come si è magistrati». Il guaio è che qualcuno, in prima fila, continua a non prendere appunti.

© Riproduzione riservata

Stefano Giordano