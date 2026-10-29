La diagnosi del malessere della democrazia nasce nell’involuzione incancrenita del sistema parlamentare. I partiti come taxi, il populismo come cifra costante, il megafono delle campagne per slogan un po’ su tutto. La politica si è andata svuotando di significato, negli ultimi vent’anni. E ha lasciato il posto a una serie di comitati elettorali, alcuni unipersonali, altri in nome collettivo.

Per questo è apparso come un miracolo laico quello di Roberto Garofoli. Il magistrato amministrativo e presidente di sezione del Consiglio di Stato, già segretario generale di Palazzo Chigi durante il governo Draghi, poi al vertice del Ministero dell’Economia, ha consegnato alla vita pubblica – sì, non a un partito, ma alla collettività – un Rapporto denso di spunti concreti per dare allo Stato una decisa direzione riformatrice. Ci ha invitati, con gli altri giornali, alla presentazione ai parlamentari, fissata alla sala della Regina al piano alto di Montecitorio. Avevamo immaginato una presenza attenta ma selezionata. Sbagliavamo. I cinquecento posti a sedere erano esauriti, i cinquanta in piedi quasi. La sala, la più grande del Parlamento italiano, era gremita come mai si era visto prima. Deputati, senatori, consiglieri, dirigenti e diplomatici prendevano appunti come al primo giorno di scuola. Il segno che la politica può tornare a parlare di cose concrete in modo concreto. Sottovoce e dentro ai temi. Con cognizione di causa, competenza, puntualità.

Il Rapporto intercetta una domanda che attraversa le istituzioni: restituire capacità di governo allo Stato, semplificare i processi decisionali, rimettere al centro l’efficacia dell’azione pubblica. Non un catalogo di promesse, ma una traccia di lavoro, con proposte che chiamano in causa responsabilità politiche e amministrative. È questo, forse, il segreto di un’attenzione tanto larga: la possibilità di uscire dalla contesa permanente e misurarsi finalmente con i problemi, le soluzioni, i risultati. Senza effetti speciali, senza l’ansia di conquistare il titolo del giorno. La competenza, quando incontra una visione, torna a essere una risorsa politica. Nostalgia di Draghi, di Gentiloni, forse anche di Monti? Quanto basta. Quella che si avverte, sentendo pizzicare le corde della policy più di quelle della politics, come fa Garofoli, è una grande nostalgia di futuro.

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Eleonora Tiribocchi