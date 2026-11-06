Il bilancio di previsione 2027-29 della Regione del Veneto rappresenta un passaggio importante. Il primo vero bilancio della nuova amministrazione guidata dal presidente Alberto Stefani, comincia a delineare una precisa idea di sviluppo per il territorio. Una buona politica di bilancio deve tenere insieme responsabilità finanziaria, attenzione sociale e capacità di investire sul futuro. È questa la direzione che riconosciamo nella manovra della Giunta.

Il primo dato politico è la scelta di non aumentare la pressione fiscale in una fase economica ancora complessa, nella quale famiglie e imprese affrontano costi elevati e incertezze. La Regione sceglie di non chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini, recuperando risorse attraverso una gestione più efficiente, la razionalizzazione della spesa e la valorizzazione delle entrate. Una scelta di responsabilità, perché le risorse pubbliche vanno amministrate con attenzione, non disperse.

Il secondo elemento riguarda sanità e sociale: quasi cento milioni aggiuntivi per medicina territoriale, strutture sociosanitarie, centri servizi per anziani e sostegno alle famiglie. In particolare, i 22 milioni destinati ai voucher per chi assiste i propri cari, a domicilio o nelle case di riposo, traducono in aiuto concreto la tutela delle fragilità e riconoscono il peso di responsabilità spesso gravose.

Ma un bilancio deve anche preparare il Veneto di domani. Da giovane consigliere regionale, considero centrale la prospettiva delle nuove generazioni. Ogni anno migliaia di giovani lasciano il Veneto: partire deve essere una possibilità, non una necessità. Servono lavoro qualificato, imprese competitive, formazione vicina al sistema produttivo, università accessibili e politiche abitative attente a studenti e giovani coppie. In questa direzione vanno gli interventi per le PMI: rifinanziamento delle garanzie per l’accesso al credito con 5 milioni di euro, ma anche ulteriori risorse contro il caro energia e cofinanziamento dei programmi europei. Sostenere chi produce ricchezza e occupazione significa sostenere l’intera comunità. Allo stesso modo, investire nella formazione e nel diritto allo studio rafforza il legame tra scuola, università e lavoro. Si inserisce in questo percorso anche il patto “Stay Veneto” tra la Regione e i quattro atenei (Padova, Verona, Ca’ Foscari e Iuav): 30 milioni per attrarre e trattenere studenti, laureati e ricercatori, di cui 10 per il bonus annuo di 3mila euro per due anni ai giovani meritevoli che restano, e 20 per dottorati legati al mondo economico.

Strategico è anche il rapporto tra Regione e territori. Le politiche pubbliche devono raggiungere i comuni, ascoltarne le esigenze e accompagnare i progetti utili alle comunità. Infrastrutture, sicurezza stradale, difesa idraulica e investimenti strategici sono condizioni indispensabili per uno sviluppo equilibrato, soprattutto per le realtà più piccole. Un tema particolarmente importante per il Veneto, terra di confine tra due Regioni a statuto speciale, con le quali esistono legami storici ed economici profondi, ma che esercitano anche una forte attrattività nei confronti delle amministrazioni dei nostri Comuni confinanti: occorre quindi garantire a questi territori attenzione e opportunità adeguate.

Ogni bilancio è perfettibile. Il confronto in Consiglio regionale servirà a valorizzare proposte e verificare la piena attuazione delle priorità. Sostenere la manovra non significa rinunciare al ruolo propositivo della rappresentanza politica. Come Forza Italia crediamo in un Veneto capace di coniugare libertà economica e coesione sociale, attenzione alle famiglie e sostegno alle imprese, radicamento territoriale e apertura europea. Il nostro sì nasce dalla convinzione che governare significhi scegliere priorità e trasformare le risorse disponibili in opportunità reali. Perché il Veneto deve essere una Regione nella quale non soltanto si vive bene, ma si può soprattutto costruire il proprio futuro.

Jacopo Maltauro* *Consigliere di Forza Italia, Consiglio regionale del Veneto

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