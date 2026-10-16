“Un figlio non lo avrai mai, abortirai sempre”. E ancora: “Hai qualche chilo di troppo, per questo la gravidanza non va a buon fine”. Sono solo alcune delle frasi che Maria Vittoria si è sentita vomitare addosso da luminari o presunti tali della ginecologia campana. Dopo anni di calvario, segnati da ben quattro aborti e da un continuo e dispendioso pellegrinaggio alla corte dei massimi esperti in materia, appena una settimana fa, il 4 ottobre scorso, è finalmente diventata mamma di Filippo Vittorio e pochi giorni dopo ha compiuto 36 anni.

Una doppia, bellissima festa per una donna tenace, riuscita ad andare oltre lo scetticismo dei medici che non riuscivano a dare una spiegazione alle quattro gravidanze bruscamente interrotte. A ridare fiducia a Maria Vittoria è stata una mail inviata nel dicembre del 2025 al dottor Roberto Vigorito, ginecologo dell’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli. “Ero scoraggiata, delusa dall’ultima visita effettuata appena un mese prima da un ‘mammasantissima‘ arrivato a pronunciare quella terribile maledizione. Il dottor Vigorito ha subito risposto alla mail e ho iniziato un percorso bellissimo, coronato pochi giorni fa con la nascita del mio bambino”.

Ma cosa era successo in precedenza? “Rimanevo incinta regolarmente ma la gravidanza non andava mai avanti. Ho avuto due interruzioni precoci, una addirittura al sesto mese, l’ultima alla 17esima settimana perché non c’era battito. L’ecografia morfologica, che generalmente si fa tra la 19esima e la 21esima settimana, era diventata un incubo. Non riuscivo mai ad arrivarci”. Poi però qualcosa è cambiato grazie a quella mail inviata al medico del Fatebenefratelli “dopo aver letto che era riuscito a far partorire una donna naturalmente dopo tre cesarei”. Un particolare che ha colpito Maria Vittoria, facendole superare tentennamenti e paure perché “concepivo ma non riuscivo a portare a termine la gravidanza”.

“Il dottor Vigorito mi ha subito risposto invitandomi ad incontrarlo per studiare insieme il caso. Mi è piaciuta da subito la sua caparbietà e il suo incoraggiamento. Dopo un mese, nel gennaio del 2026, ero incinta e mi ha prescritto un piano terapeutico che monitorava giorno dopo giorno, seguendo anche le visite che facevo da altri specialisti da lui indicati”.

Rispetto alle precedenti gravidanze, il ginecologo del Fatebenefratelli, insieme alla dottoressa Enrica Mastantuoni, “mi ha imposto di continuare a lavorare e di non stare solo a riposo. Tutte le volte che avevo un dubbio, potevo scrivergli su WhatsApp e nel giro di poco arrivava la sua risposta. È stata una liberazione, finalmente la gravidanza è andata bene e oggi sono la mamma più felice del mondo”. Una storia a lieto fine che Maria Vittoria ha voluto raccontare senza scendere nei dettagli delle cure fatte in precedenza e nel corso dell’ultimo anno. Una cosa però ci tiene a dirla: “Non bisogna arrendersi mai, nel mio caso è stato molto più utile un medico presente e stimolante rispetto al parere di esperti, tra l’altro costosissimi, che, come ho raccontato, sono arrivati anche a vomitarmi contro parole terribili”.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 faccio parte della redazione del Riformista.

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