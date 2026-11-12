Sappiamo contare i cervelli che partono. Molto meno quelli che abbiamo davanti e non riusciamo a vedere. C’è una statistica che ancora non esiste. Potremmo chiamarla Indice di invisibilità. Non misurerebbe quanti giovani lasciano l’Italia: quelli, prima o poi, riusciamo a contarli. Né quanti laureati le imprese cercano senza trovarli o quanti finiscono in lavori lontani dalla propria formazione. Misurerebbe qualcosa che accade prima: il tempo che passa tra il momento in cui una persona ha qualcosa da dare e quello in cui qualcuno se ne accorge. Forse scopriremmo che l’Italia non ha soltanto un problema di fuga dei cervelli. Ha un problema di vista.

I numeri, messi uno accanto all’altro, producono un piccolo cortocircuito. Secondo il Rapporto CNEL 2025 sull’attrattività dell’Italia per i giovani, il capitale umano associato agli italiani espatriati tra il 2011 e il 2024 vale 159,5 miliardi di euro. Non PIL perduto né tasse volatilizzate: investimento incorporato nelle persone, fatto di scuola, università, formazione e competenze. Capitale costruito qui che mette altrove una parte della propria vita produttiva. Contemporaneamente, secondo Unioncamere-Excelsior, nel 2025 le imprese italiane prevedevano circa 670mila contratti destinati a laureati e, nel 50,9% dei casi, dichiaravano difficoltà nel reperirli. Per l’area ingegneristica, la domanda programmata era nell’ordine di 127mila persone. Formiamo persone. Le perdiamo. Poi diciamo di non trovarle.

C’è anche chi rimane, ma non necessariamente nel posto giusto. AlmaLaurea rileva che, tra i laureati di secondo livello, il mismatch tra studi e lavoro riguarda il 31,9% a un anno dalla laurea e resta al 25,4% dopo cinque. Sono fenomeni diversi, e sarebbe scorretto sommarli come se dimostrassero un’unica causa. Ma la domanda viene quasi da sola: e se il problema non fosse soltanto quanto talento produciamo o perdiamo, ma quanto siamo capaci di riconoscerlo, collegarlo, utilizzarlo? L’invisibilità, oltretutto, comincia molto prima della valigia per Londra o Berlino. In Basilicata, nell’anno accademico 2023-24, studiava fuori Regione l’85,6% degli immatricolati residenti nella provincia di Matera e il 68,3% di quelli di Potenza. E la possibilità di muoversi non è socialmente neutrale: tra i laureati meridionali, la mobilità universitaria verso il Centro-Nord riguardava il 34,3% di chi proveniva dai contesti familiari più favoriti, contro il 23% dei meno favoriti.

Prima di domandarci perché un talento se ne vada, dovremmo allora chiederci chi può permettersi di raggiungere il luogo nel quale quel talento verrà visto. C’è chi parte perché può, chi perché deve. Chi resta perché sceglie di farlo e chi semplicemente rimane fuori dal radar. Conosco, per ragioni familiari, uno di questi casi. Mio fratello Marco, ingegnere e ricercatore, nel 2023 partecipò a un lavoro scientifico premiato con uno Young Scientist Best Paper Award in ambito NATO. Fece una cosa piuttosto eccentrica nell’economia contemporanea dell’attenzione: praticamente non lo disse a nessuno. In famiglia lo scoprimmo molto dopo. Il caso, naturalmente, non dimostra nulla. Vale uno. Ma suggerisce una domanda che i numeri non riescono ancora a contenere: quante persone stanno facendo qualcosa di difficile, utile o semplicemente molto bene mentre nessuno le guarda?

Siamo diventati bravissimi a misurare ciò che è già visibile: ranking, citazioni, retribuzioni, migrazioni, engagement, follower. Molto meno ciò che accade prima: il talento silenzioso, la competenza fuori posto, la ricerca senza riflettori, la persona perfetta per quel posto che un’impresa dichiara di non riuscire a coprire. L’Indice di invisibilità dovrebbe misurare questa distanza. Non quella tra successo e insuccesso, ma quella tra valore e riconoscimento. Perché una parte della cosiddetta fuga dei cervelli potrebbe iniziare ben prima dell’aeroporto: quando qualcuno capisce che, per essere visto, deve cambiare città, rete, lingua. Qualche volta Paese. È lì che dovrebbe cominciare una politica del capitale umano: università capaci di attrarre, ricerca finanziata, imprese capaci di cercare davvero, mobilità sociale, collegamenti fra competenze e territori. E qualcosa di molto più difficile da inserire in una Legge di Bilancio: la curiosità per ciò che ancora non fa rumore. Perché forse i segnali ci sono già. Il rumore lo misuriamo benissimo. È il segnale che, qualche volta, ci sfugge.

Valentina Boddi

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