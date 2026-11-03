Da venerdì il Tribunale costituzionale polacco, l’equivalente della nostra Consulta, ha due capi. Bogdan Święczkowski, ex viceministro della Giustizia del PiS, il partito sovranista al governo dal 2015 al 2023, si è presentato ai cancelli ma non è stato fatto entrare: «Sono il presidente, non potete rimuovermi». Dentro c’era Anna Korwin-Piotrowska, una dei giudici eletti a marzo dalla Camera bassa (il Sejm) ma mai fatti giurare dal capo dello Stato. Venerdì sera, con una mossa senza precedenti, Korwin-Piotrowska ha prima assunto per sé la presidenza del Tribunale, poi ha sospeso Święczkowski per un mese e infine ha convocato per oggi 3 novembre l’assemblea dei giudici.

Il presidente della Repubblica Karol Nawrocki, tornato in fretta da un viaggio di Stato in Senegal, è entrato nel palazzo della Consulta in piena notte per dire ai nuovi giudici che non sono giudici. Il premier Donald Tusk – europeista e popolare – ha replicato con un discorso alla nazione, in cui ha benedetto l’iniziativa di Korwin-Piotrowska come mossa necessaria per ripristinare la legalità costituzionale, dopo mesi di paralisi per il rifiuto del Capo dello Stato di accettare il giuramento dei nuovi giudici. Il leader dell’opposizione (e capo del PiS) Kaczyński ha parlato di colpo di Stato, e la destra sovranista europea, da Marine Le Pen in giù, gli ha fatto subito eco, peraltro amplificata da una evidente ondata di “rumore” sovranista su X ed altri social. Sono in realtà bastate poche ore per capire, anche fuori dalla Polonia, che la narrazione dei sovranisti era ed è un rovesciamento dei fatti. Come ha scritto David Carretta sul Mattinale Europeo, se un golpe c’è stato è quello del PiS: cominciato nel 2015 e proseguito oggi, dall’opposizione, grazie al capo dello Stato Nawrocki.

Nel 2015 il PiS fece eleggere tre giudici su posti già assegnati dal Parlamento precedente, e l’allora presidente Duda (sempre del PiS) rifiutò di far giurare quelli invece eletti regolarmente. Da allora l’Europa si è espressa senza ambiguità contro le forzature sovraniste, con le quali da anni si tenta di tenere in piedi una Corte dichiaratamente anti-europea. Per la Corte europea dei diritti dell’uomo, un collegio con uno di quei giudici non è un vero tribunale. Per la Corte di giustizia dell’Ue, il Tribunale così composto non è più indipendente. Per la Commissione di Venezia, gli esperti di diritto del Consiglio d’Europa, il presidente non ha alcun diritto di veto sui giudici eletti dal Parlamento. Rifiutando il giuramento, Nawrocki si arroga un potere che la Costituzione non gli dà e impedisce al Tribunale di tornare legittimo. La crisi, quindi, non è costituzionale ma politica. E sotto la lite ce n’è una più profonda, tra chi vuole che la Polonia rispetti il primato del diritto europeo e i sovranisti che inseguono una Polexit giuridica: restare nell’Unione senza obbedire alle sue regole.

Si può discutere del metodo usato negli ultimi giorni per ripristinare la legalità costituzionale, e va fatto. Per sospendere Święczkowski è stata usata una regola pensata per i tribunali comuni, e le immagini della polizia davanti al Tribunale non aiutano. Ma un golpe è il tentativo di rovesciare un governo eletto, non certo quello di un governo eletto di far rispettare le sentenze europee e la costituzione polacca, disattesa da chi dovrebbe tutelarla e garantirla. E a mobilitare la piazza contro l’esecutivo è stato il PiS, aiutato, avverte Tusk, dai bot russi. La partita ora resterà presumibilmente bloccata fino alle elezioni del 2027: per superare i veti del presidente servono i tre quinti dei deputati, che la maggioranza tuskiana non ha.

La lezione polacca vale anche per noi. L’Europa sa condannare, ma non sa accompagnare chi prova a rimediare: la procedura per sanzionare uno Stato che viola lo stato di diritto richiede l’unanimità degli altri governi ed è rimasta lettera morta. Serve un salto costituzionale: una corte europea con l’ultima parola, sanzioni che nessun governo possa bloccare, il diritto di ogni cittadino di rivolgersi ai giudici dell’Unione quando le istituzioni del suo Paese vengono catturate. Senza quel salto, la Polonia non sarà l’ultimo caso.

Piercamillo Falasca

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