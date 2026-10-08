Una certa stampa ci ha spiegato per trent’anni che un avviso di garanzia è già una sentenza, che l’indagato deve dimettersi prima ancora di sapere di che cosa è accusato, che il sospetto è l’anticamera della verità. Ora la Procura di Napoli notifica ventidue avvisi di garanzia nell’inchiesta sul gruppo UniPegaso-Multiversity: l’ipotesi è corruzione tra privati, con investimenti pubblicitari che avrebbero comprato articoli benevoli e silenzi opportuni. Fra gli indagati figurano direttori ed editori di testate nazionali; perfino il giornale che per primo ha dato la notizia ha trovato il nome del proprio direttore nel registro degli indagati.

Il processo non si piega alla logica del consenso

Noi non brindiamo. La presunzione di innocenza si difende anche quando giova a chi l’ha sempre irrisa, ed è questo che separa il garantismo dalla vendetta: il processo non si piega alla logica del consenso, né a quella della ritorsione. Vedremo se le accuse reggeranno. Ma la domanda di Giovenale, quis custodiet ipsos custodes, oggi bussa alla porta delle redazioni, e chi ha fatto della gogna un genere letterario farebbe bene ad ascoltarla in silenzio.

Unipegaso, il valore di un titolo di studio

C’è poi una pagina più amara, e riguarda i nostri ragazzi. L’inchiesta germoglia da un’altra indagine, su immatricolazioni a corsi di laurea e post laurea in assenza dei requisiti; vi si aggiungono le presunte pressioni, rimaste senza esito, per ammorbidire le regole sugli esami a distanza. Se anche solo una parte fosse provata, avremmo la conferma che la formazione può degradare a mercato, dove il titolo si acquista come un abbonamento e la reputazione come uno spazio pubblicitario. Un diploma senza sapere non è un’opportunità: è una cambiale che i giovani pagheranno sul lavoro, con gli interessi. Ai moralizzatori, oggi moralizzati, auguriamo un processo giusto: lo chiediamo per tutti, anche per loro. Una cosa sola non accetteremo: che chi per anni ha intinto la penna nei toni del forcaiolo venga ora a impartirci lezioni di garantismo. Avremo commesso i nostri errori, ma la nostra coerenza non si è mai venduta un tanto al rigo.

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Stefano Giordano