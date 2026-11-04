L’Università degli Studi Link di Roma ha conferito il Premio di Eccellenza “Economia, Salute e Società” a Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, la Cooperazione Economica Internazionale e la Transizione Digitale della Repubblica di San Marino.

La cerimonia è avvenuta nell’ambito di un incontro che, davanti a una platea composta principalmente dai rappresentanti diplomatici di molti Paesi, ha visto protagonisti il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, che ha sottolineato dell’importanza di San Marino nel contesto internazionale, il viceministro italiano agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, che ha parlato delle relazioni bilaterali tra Italia e San Marino, e l’ambasciatore Giampiero Massolo, che ha fatto un inquadramento generale geopolitico con un focus sulle elezioni americane di midterm.

L’Università degli Studi Link ha istituito il Premio di Eccellenza “Economia, Salute e Società”, per offrire un riconoscimento a eminenti personalità che si sono distinte per alti meriti nei campi dell’economia, della finanza, del management, del diritto, delle relazioni internazionali e della medicina. A fare gli onori di casa è stato il magnifico rettore della Link, Carlo Alberto Giusti, che ha spiegato: “Quest’anno assegniamo il Premio di Eccellenza al Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Luca Beccari, per aver condotto fino alla firma l’Accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea. Firmato a Bruxelles il 19 ottobre scorso, l’accordo arriva dopo oltre undici anni di negoziato. Tenere aperta una trattativa così lunga e portarla a compimento richiede competenza, pazienza e un’idea chiara di ciò che si vuole difendere. Credo che questo premio non potesse trovare un destinatario più coerente con il suo nome. L’accordo parla di economia, perché apre a San Marino il mercato interno europeo, con le stesse regole e le stesse condizioni degli Stati membri, ma parla anche di salute, di società e di ambiente: norme che, prima di tutto, proteggono le persone”.

Luca Beccari ha illustrato una relazione dal titolo “Le traiettorie di politica estera della Repubblica di San Marino tra percorsi di tradizione e nuove complessità”. “Questo Premio – ha commentato – è un riconoscimento alla Repubblica di San Marino, che ha saputo ottenere una visibilità a livello internazionale per la sua politica estera, basata sul concetto di neutralità attiva. Per noi neutralità non significa astensione, specie se si devono difendere i valori fondamentali, i principi del diritto internazionale e il multilateralismo, che va sostenuto costantemente”.

In occasione della prima edizione il premio è stato assegnato ad Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, mentre nella seconda edizione è stato premiato Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS. Per la terza edizione il Comitato Scientifico e il Senato Accademico dell’Università degli Studi Link hanno stabilito di conferire il premio a Luca Beccari per aver condotto fino alla firma lo storico Accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea, che apre una nuova stagione di integrazione economica, cooperazione e sviluppo sociale, e per aver affermato, nella tradizione di una neutralità attiva, il ruolo di San Marino come attore di pace e di diritto nella comunità internazionale.

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