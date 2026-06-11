Il sole batte dove il ricordo duole. Lì, su quel tratto di Lungotevere Flaminio dove si è fermata la storia e non ha esitato la pietà, si sono ritrovati in ottanta, ieri, per ricordare il martirio di Giacomo Matteotti. Il deputato socialista – che amava definirsi riformista e liberista – venne rapito qui, dagli squadristi della banda del Dumini, il 10 giugno 1924. Centodue anni fa. La nipote Elena Matteotti dice al Riformista: «Ogni anno mi riempie di dolore, questo ricordo, e di orgoglio per il coraggio e l’esempio di mio nonno».

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha mandato un messaggio: «Con il coraggio delle proprie idee e la forza delle proprie convinzioni, seppe difendere fino all’estremo sacrificio i principi della libertà e della democrazia». La nipote aveva espresso il desiderio di incontrare Giorgia Meloni, ma la premier non l’ha mai contattata. «Certo, avrebbe potuto ricevermi. Ma avrà ben altro da fare», allarga le braccia. I sospiri lasciano il posto agli applausi. Parla il Rettore della Lumsa, Francesco Bonini, che cita le date, le coincidenze e i paradossi di quella grande storia dimenticata. Parla Valdo Spini, autore di saggi storici di valore. A portare il saluto di Italia Viva, Marco Cappa e il consigliere regionale, Luciano Nobili.

Ci sono i socialdemocratici di SD – Socialdemocrazia, con Umberto Costi che è da poco diventato Presidente della Fondazione Giuseppe Saragat: «Matteotti fu il primo socialdemocratico, e uno straordinario precursore. Parlava di unità europea, di superamento dei dazi sulle merci, di libera circolazione nell’Europa che usciva dalla prima guerra mondiale». Parla, per il Comune di Roma, l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio. Il Pd manda una corona di fiori. Viene incastonata tra le dodici che fanno da cornice al monumento (che volle realizzare Saragat).

Strappano applausi due proverbiali oratori, Bobo Craxi e Aladino Lombardi. A promuovere e coordinare gli interventi, tutti appassionati e perfino commossi, Alberto Aghemo, Fondazione Matteotti. Ma la sorpresa è quella dei tanti giovani che stanno tornando a rendere omaggio al monumento eretto sul luogo del sequestro. Uno di loro depone un mazzo di garofani rossi al suolo. C’è chi gira un video per i social. Ci sono Maristella Urru, la giovane sindacalista Uil Letizia Schietroma, il direttore de L’Avanti della Domenica, Giada Fazzalari. E gli universitari della Lumsa, della Luiss, di Scienze Politiche de La Sapienza. C’è il Comitato Vassalli, con Regina D’Eramo. Il futuro prende per mano la storia, il passaggio di testimone è il nodo centrale della manifestazione. Se si riuscirà a rimettere in moto l’energia europeista, riformista, liberale teorizzata da Giacomo Matteotti si potrà dare al suo barbaro omicidio la risposta migliore. La rivincita della democrazia.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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