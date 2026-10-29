Le democrazie europee sono oggi un bersaglio. Lo certificano le raccomandazioni sullo Scudo europeo per la democrazia approvate da Strasburgo il 15 settembre, che denunciano manipolazione delle informazioni da parte di attori stranieri, reti di bot, attacchi ibridi, uso spregiudicato dell’Intelligenza Artificiale. In ogni realtà europea, l’ingerenza nei processi elettorali è diventata un’arma ordinaria della competizione geopolitica. Pensare che l’Italia, alla vigilia di una stagione elettorale decisiva, ne sia immune sarebbe un errore. Per questo abbiamo presentato in Senato un disegno di legge delega per la protezione del processo elettorale, dalle comunali alle europee. Si muove nel solco delle direttrici indicate dal sottosegretario Mantovano al Copasir e nel quadro europeo, a partire dal Digital Services Act.

La scelta della delega non è casuale. Le tecniche di manipolazione cambiano più in fretta di qualunque norma di dettaglio, e fissarle oggi in un articolato rigido significherebbe inseguire domani minacce già superate. Serve un quadro di princìpi chiari, deciso dal Parlamento, e la capacità tecnica di tradurlo in strumenti operativi, che compete al Governo e al comparto della sicurezza. Il tutto entro dodici mesi, con l’intesa in Conferenza unificata, perché in gioco ci sono anche Comuni e Regioni, e con il parere delle Commissioni parlamentari, che possono segnalare le norme non conformi e ottenerne un nuovo esame. Rapidità ed efficacia, senza che le Camere perdano il controllo.

Ma c’è un punto dirimente. Uno scudo serve a difendere, non a colpire, e nel dibattito di questi mesi sono emersi rischi reali, che condividiamo. Affidare a comitati o autorità amministrative il compito di stabilire cosa sia vero e cosa falso, con il potere di etichettare o rimuovere contenuti, vorrebbe dire consegnare a pochi un arbitrio sul dibattito pubblico. Introdurre reati dai contorni vaghi, con pene tali da aprire la strada alle intercettazioni, esporrebbe chiunque partecipi alla discussione politica. E ipotizzare di sospendere o annullare un voto per una propaganda giudicata scorretta significherebbe rendere ogni elezione contestabile. Una democrazia che si protegge comprimendo la libertà di espressione ha già perso la partita che pretende di vincere.

Il testo che abbiamo voluto presentare tiene conto di queste critiche fondate e pertanto non istituisce un tribunale della verità, non introduce reati d’opinione, non tocca le regole sulla validità delle elezioni, già affidate alle Giunte parlamentari e alla magistratura. Punta su prevenzione, monitoraggio e capacità di reazione, per individuare per tempo le campagne coordinate, cooperare a livello nazionale ed europeo, usare l’Intelligenza Artificiale contro la diffusione artificialmente amplificata dei contenuti e i falsi generati dalle macchine. Il bersaglio non è e non deve essere l’opinione scomoda o la polemica politica, anche aspra, la diversità di vedute anche su temi sensibili che riguardano magari il contesto internazionale, ma l’operazione organizzata, spesso eterodiretta, che altera il confronto e il gioco democratico.

E alla domanda più seria di chi controlla i controllori, la risposta per noi è il Parlamento. Il Comitato speciale, presieduto dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sarà composto da esperti indicati dai gruppi di maggioranza e di opposizione, e riferirà due volte l’anno alle Camere sui rischi rilevati e sull’attività svolta. Trasparenza e pluralismo non sono un limite allo scudo, ne sono il fondamento.

La difesa del voto libero non appartiene a una parte politica, né tantomeno deve e può significare l’istituzionalizzazione di un presunto “politicamente corretto”. Su questo terreno ci auguriamo un confronto aperto con tutte le forze presenti in Parlamento, con un’unica bussola, rendere l’Italia più forte contro chi vuole condizionarla, senza rendere gli italiani meno liberi di pensare, di criticare e di dissentire.

Daniela Ternullo, Stefania Craxi *Presidente dei Senatori di Forza Italia **Vice presidente dei Senatori di Forza Italia

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Stefania Craxi