Una diretta fiume Tv di quasi 12 ore per portare il confronto tra Istituzioni e imprese fuori dai palazzi e dentro le case degli Italiani. È l’ambizione di URANIA News, che giovedì prossimo accenderà le telecamere su Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, per la seconda edizione del Policy & Business Forum. L’appuntamento a porte chiuse prevede 13 talk, oltre 80 speaker, 25 ospiti nelle interviste istituzionali e 12 moderatori. Sarà aperto solo alla stampa e verrà trasmesso in tutta Italia e all’estero sui canali 260 del digitale terrestre e sul 511 di Sky, oltre che su sei piattaforme FAST, tra cui Samsung TV Plus, LG Channels e Rakuten TV. Interviste e dibattiti, dalle 8.45 alle 20.30, sulle scelte per la competitività italiana.

Il Forum porta in diretta Tv la linea editoriale di URANIA News: creare uno spazio stabile di dialogo fra istituzioni e imprese, dove le decisioni pubbliche si misurano con gli investimenti, l’innovazione e le esigenze dell’economia reale. Al tavolo maggioranza e opposizione, regolatori, manager e filiere produttive. L’edizione di quest’anno sarà dedicata alla memoria di Roberto Arditti, giornalista e conduttore fra i primi a credere nel progetto editoriale. Ad aprire i lavori saranno il presidente di URANIA Media Giampiero Zurlo e l’Ambasciatore britannico Stephen Hickey. Il programma prevede i saluti del presidente del Senato Ignazio La Russa, del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini. In programma anche i Vice Premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Marina Calderone, Alessandro Giuli, Adolfo Urso, Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, i viceministri Valentino Valentini e Francesco Paolo Sisto. Oltre ai Sottosegretari Fausta Bergamotto, Claudio Durigon, Alessandro Morelli e Luigi Sbarra. Parteciperanno anche i leader politici nazionali Maurizio Lupi e Angelo Bonelli. È stata invitata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che potrebbe partecipare con un videomessaggio.

Il confronto partirà da infrastrutture, appalti e mobilità, con le voci della politica e dell’industria: dal presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda all’ex ministra Paola De Micheli, fino all’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone e al presidente di ANIASA, Italo Folonari. Su lavoro e welfare si confronteranno Walter Rizzetto, Arturo Scotto, la direttrice generale INPS Valeria Vittimberga e l’azienda Coverflex. Su intelligenza artificiale e sovranità tecnologica interverranno l’amministratore delegato di Engineering Aldo Bisio e Angelo Mazzetti di Meta. Sicurezza nazionale e farmaco vedranno rispettivamente gli interventi di Lorenzo Guerini, presidente COPASIR, e Robert Nisticò, presidente AIFA.

Conti pubblici, industria ed energia coinvolgeranno il presidente della commissione Finanze Marco Osnato, Antonio Misiani, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, l’amministratore delegato del GSE Vinicio Mosè Vigilante, Fabrizio Iaccarino di Enel e Pier Lorenzo Dell’Orco di Proxigas. Sanità e sostenibilità produttiva porteranno al confronto, fra gli altri, Francesco Zaffini, Beatrice Lorenzin, Ramón Palou de Comasema di Merck Italia e Christina Fontana di SHEIN.

Spazio anche a giustizia, concorrenza e rapporto fra televisione e social. Su territori e investimenti interverrà anche Joerg Eberhart, CEO di ITA Airways. La chiusura tematica guarderà all’Europa, con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, Carlo Fidanza, Pasquale Tridico e Paolo Borchia. A condurre le interviste e moderare le tavole rotonde saranno, fra gli altri, Daniele Capezzone (Il Tempo), Claudio Velardi (Il Riformista), Sergio Luciano (Panorama Economy), Gianni Todini (Askanews), Fabio Squillante (NOVA), Alessandro Caruso (L’Economista), Gaia De Scalzi (Formiche TV), Paolo Bozzacchi (URANIA), Domenico Giordano (Arcadia). Una vera e propria maratona televisiva di confronto fra chi decide e chi investe. Per dare voce all’economia reale.

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Paolo Bozzacchi