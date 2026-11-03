La domanda, secondo gli osservatori, non è più se ci sarà la “blue wave”, ma quanto sarà alta quest’onda. Riusciranno i democratici nell’impresa di strappare ai repubblicani non solo la Camera dei rappresentanti, ma anche il Senato? Domande che, a guardare gli ultimi sondaggi, sembrano rassicurare il partito dell’asinello e preoccupare i vertici del GOP. Perché il vero problema non è perdere le elezioni di metà mandato – succede a tutti – ma come perderle e dove. Già, perché il dove, nella politica americana, pesa come un macigno.

La geografia politica negli Stati Uniti è una mappa fondata su certezze che, per entrambi i partiti, hanno un valore enorme. La prima è quella di avere consapevolezza da quanti seggi sicuri, o meglio blindati, si parte; la seconda è più venale ma non meno importante, perché garantisce una panoramica certa su dove investire più risorse e dove concentrare gli sforzi maggiori. Il problema per i repubblicani, questa volta, è proprio questo: osservare in grigio Stati che per tradizione sono rossi, e di un rosso così profondo da spegnere – fino a oggi – ogni speranza per i dem. Quello che gli osservatori chiamano il red wall, il muro rosso. Quel Sud che dal 1964 si è trasferito in blocco al Grande Vecchio Partito e da allora, salvo rarissime eccezioni, quando si parla di cariche elettive nazionali è stato una garanzia per i repubblicani. Un muro che con Trump è anche cresciuto; basti pensare alla Florida, un tempo swing state per antonomasia e oggi Stato repubblicano considerato blindato anche in questa tornata.

Al netto della geografia mutevole, i repubblicani hanno saputo crescere negli anni senza lasciare sul terreno posizioni già conquistate, almeno fino a oggi. Perché la contendibilità del Texas apre uno scenario nuovo e dai riflessi imprevedibili. Trump ha sperato di riuscire a risalire la china e forse ci spera ancora, ed è per questo che, nel suo discorso davanti al Lincoln Memorial, tenterà l’ultimo sussulto per salvare il salvabile, ovvero il Senato. Tenere il Texas, l’Alaska e il Michigan per sopravvivere. Ma la Casa Bianca e i repubblicani si preparano anche allo scenario peggiore, quello che capitò a George W. Bush, il quale perse il controllo del Congresso che i repubblicani mantenevano da dodici anni. Uno scenario da incubo a cui Trump ha già prospettato un rimedio: “Sarò Mr. Veto”, per poi arrivare a trattare (e qui il tycoon ci va a nozze).

I consiglieri dell’Amministrazione sono però già al lavoro per fissare i paletti del potere presidenziale del Commander in Chief, perché c’è la “Dottrina Monroe” da salvaguardare e la guerra all’Iran da concludere; iniziative del Presidente portate avanti senza l’avallo del Congresso. Questo potrebbe portare anche a un ritorno in voga di una vecchia teoria, quella dell’esecutivo unitario, amata da Dick Cheney, sposata da Bush e utilizzata dal GOP dal 2001 al 2008 per Afghanistan e Iraq. Con l’avallo della Corte Suprema, questa potrebbe essere l’ultima spiaggia del Presidente.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro