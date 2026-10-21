Nelle ultime ore, è andata in onda una pubblicità politica estremamente particolare: sullo schermo, la madre biologica di Amy Acton, candidata ad assumere il ruolo di governatore dell’Ohio, avverte gli elettori rispetto alla figlia, definita una bugiarda, e insinuando che possa soffrire di qualche disturbo mentale. In sé e per sé, vedere una madre attaccare una figlia con questi epiteti sarebbe già considerabile come un colpo pesantissimo, almeno a livello psicologico. Ma in questa storia manca ancora una parte che dimostra la cattiveria, la mancanza di vergogna, la viltà di determinati ambienti politici che, a parole, proclamano a gran voce di difendere Dio e il sistema di valori cristiano.

La madre biologica allontanata dai figli

Quella che parla è infatti la madre biologica di Amy Acton, Donna Arthur. Ci si potrebbe chiedere perché serva specificare l’aggettivo “biologica”: perché sia la Acton sia il fratello, Philip Stearns, sono stati allontanati dai genitori nel 1978, dopo che un tribunale certificò una lunga serie di abusi contro i due, all’epoca solamente bambini. In particolare, il patrigno della Acton avrebbe ripetutamente abusato di lei in tenera età, per poi fuggire di fronte al processo.

La pubblicità inqualificabile

Donna Arthur rimase sposata all’uomo fino alla sua morte nel 2004, rinnegando i figli e condannandoli ad una vita difficilissima, non solo per il trauma della violenza, ma abbandonandoli anche ad una vita che li vide senzatetto per diverso tempo. Questo contesto rende la pubblicità schifosa, terribile e vergognosa solo al pensiero, portando all’attenzione dell’elettorato una persona inqualificabile e non qualificata a poter parlare di una figlia lasciata a subire violenze inenarrabili, che comunque è riuscita a costruire una propria vita da medico e da direttore della sanità statale, e che oggi è lanciatissima verso la poltrona da governatore.

Il colpo basso dei repubblicani di Ramaswamy

Il fatto che la campagna di Vivek Ramaswamy, candidato repubblicano a governatore, non solo abbia rivendicato di aver prodotto la pubblicità, ma anche di voler spendere quattro milioni di dollari per trasmetterla in continuazione in tutto lo Stato è la ciliegina sulla torta di ribrezzo che caratterizza il partito repubblicano di oggi: nulla è al di sopra della voglia di vincere, e qualsiasi mezzo e storia possono essere strumentalizzati per attaccare l’avversario.

Una pagina disgustosa

È una pagina disgustosa, che fortunatamente sta ricevendo giudizi negativi: Casey Putsch, sconfitto alle primarie repubblicane da Ramaswamy, ha detto che dopo la pubblicità sosterrà Acton. Uniformi le voci di sdegno dal partito democratico, mentre Donald Trump Jr., con la classe che contraddistingue l’intera famiglia, ripubblica il video e contribuisce alla sua circolazione. Chissà quando vedremo un commentatore o politico conservatore, sempre dalla parte dei valori cristiani, rendersi conto della bassezza di certe azioni e condannare questi attacchi vergognosi.

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Michele Luppi