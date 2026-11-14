La Germania non parla d’altro, e ogni sera i talk show tornano sul caso berlinese, una ferita nella coscienza nazionale che non si chiude. E sbaglia chi in Italia archivia la crisi di Berlino come una faccenda soltanto tedesca, perché anche il campo largo ha le sue Vanessa Emde, la deputata della Linke che nega il diritto di Israele a esistere. C’è l’onorevole 5 Stelle che portò alla Camera Mohammad Hannoun. C’è Reggio Children, che a degli insegnanti ebrei avrebbe chiesto di prendere le distanze da Israele per poter entrare. C’è l’Anpi in piazza contro la legge sull’antisemitismo, accanto alle bandiere di Hamas ed Hezbollah. Ci sono le cittadinanze onorarie e i salamelecchi a Francesca Albanese.

Come è noto, il 20 settembre la Linke ha vinto le elezioni a Berlino con il 25,7 per cento, staccando la CDU ferma al 18,8, e la sua candidata Elif Eralp aspira a diventare la prima sindaca-governatrice della Capitale; sarebbe la prima espressa dalla sinistra radicale. I negoziati con socialdemocratici e Verdi, cominciati il 2 novembre, dovrebbero chiudersi a gennaio con un voto vincolante degli iscritti dei tre partiti. Ma la vittoria ha aperto una crisi che investe il rapporto della Linke con l’antisemitismo. Al centro della crisi c’è Vanessa Emde, eletta direttamente a Neukölln con il 46,2 per cento. Durante le trattative, i deputati della Linke hanno firmato una dichiarazione contro l’antisemitismo che riconosce il diritto all’esistenza di Israele. Emde l’ha sottoscritta salvo prenderne le distanze poco dopo in un video su Instagram. SPD e Verdi pongono la sua uscita dal gruppo come condizione dell’alleanza, ma il 31 ottobre, mentre il congresso della Linke approvava a larga maggioranza l’apertura dei negoziati, Emde manifestava fuori dalla sala contro la criminalizzazione della solidarietà palestinese.

Il 6 novembre la direzione regionale le ha chiesto di restituire il mandato, ricordandole che un seggio conquistato nel collegio non è un possesso personale. Due giorni dopo è arrivata la risposta, che i vertici dicono di aver appreso dai giornali. “Continuerò a esercitare il mio mandato”, ha scritto Emde. Il suo partito non può costringerla a dimettersi, ma può escluderla dal gruppo parlamentare: ci vogliono i due terzi dei 44 deputati, cioè almeno trenta voti. Il 10 novembre la presidenza del gruppo ha annunciato che depositerà la richiesta di espulsione la settimana prossima e, poiché lo statuto impone un preavviso di sette giorni, il voto ipotizzato per il 17 si terrà il 24 novembre. Traccheggiano da settimane su questa espulsione, prendendo in giro tutti, il sospetto è che non abbiano i voti per cacciarla.

Omid Nouripour, ex copresidente federale dei Verdi tedeschi e attuale vicepresidente del Bundestag, ha affermato che i berlinesi dovrebbero chiedersi se un partito che non riesce ad espellere una sua deputata possa governare una città di quattro milioni di abitanti. La sezione di Neukölln, quartiere berlinese dove vive una delle più numerose comunità palestinesi d’Europa, è schierata con Emde; i trenta voti finora non sono garantiti. Intanto la resistenza più forte all’accordo cresce nel campo del futuro alleato: una lettera aperta di iscritti alla SPD, intitolata «Non a qualunque prezzo», si oppone con decisione a una coalizione con la Linke berlinese, dubitando che sia in grado di governare e citando gli episodi di antisemitismo. Le firme ormai sono 2.323. Tra i firmatari il ministro della Difesa Boris Pistorius, l’ex segretario Sigmar Gabriel, gli ex ministri Karl Lauterbach e Nancy Faeser, mentre la senatrice all’Economia Franziska Giffey, anche lei firmataria, sostiene con forza l’iniziativa. Solo un quarto circa dei firmatari è berlinese, ma il segnale è chiaro.

Sullo sfondo resta la vicenda che ha toccato proprio Elif Eralp, la candidata della Linke alla guida di Berlino. Lo Spiegel, un giornale di sinistra, ha pubblicato le note, inviate per errore alla redazione, con cui la candidata chiedeva di togliere da un’intervista il nome di Ibrahim Ibrahim, attivista palestinese presente alla festa elettorale di Neukölln e legato, secondo le ricostruzioni giornalistiche, ad ambienti in cui operano sostenitori di Hamas e del Fronte Popolare, accuse che lui respinge. «Io e mio marito abbiamo paura di questa gente», scriveva Eralp, e l’ex sindaco socialdemocratico Michael Müller ha subito sollevato il problema della sua possibile ricattabilità. Il 5 novembre Roberto Saviano le ha indirizzato una lettera aperta invitandola a fare i nomi di chi teme. A rendere tutto più delicato c’è il suo passato militante, dalla fondazione nel 2019 della rete Links*Kanax, che rivendicava frontiere aperte per tutti, allo slogan «Integrazione? No, grazie!» che lei stessa ha ricordato di aver usato da giovane attivista. Il giallo, lo sconcerto e l’imbarazzo tedesco continuano. Fino a quando?

Greta Lindemann

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