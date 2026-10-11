Nel 2025 le donne che si sono rivolte ai 25 centri antiviolenza del Veneto sono state 4.577, il 3,9 per cento in meno dell’anno precedente; un contatto su tre è arrivato da donne al primo accesso. Hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza in 2.409, che si aggiungono alle 1.886 già seguite. I figli minorenni supportati dai centri sono 2.349. Nelle 42 case rifugio sono state accolte 251 donne. Il 67,5 per cento delle donne seguite ha figli e il 30,1 per cento ha cittadinanza straniera. Alle case rifugio si arriva soprattutto dopo un percorso nei centri (58,4 per cento), poi tramite i servizi sociali dei Comuni (18,1) e da pronto soccorso o forze dell’ordine (17,3). Sono i dati diffusi dalla Regione mercoledì, con la presentazione di SicuraMente.

Il confronto viene dalla relazione sul 2024 esaminata a fine settembre dalla quinta commissione del Consiglio regionale, presieduta da Manuela Lanzarin: quell’anno le donne che avevano contattato i centri erano state 4.761, in crescita del 5,1 per cento sul 2023. La rete conta 37 sportelli, quattro dei quali nelle università, e 62 punti di accesso. La distribuzione sul territorio, nei dati 2024, non è uniforme. Verona è la provincia con più donne seguite, 822, davanti a Venezia (803), Treviso (663), Padova (603), Belluno (577), Vicenza (194) e Rovigo (118). Ma i punti di accesso veronesi sono quattro, quanti a Belluno, contro i 16 di Venezia, i 14 di Vicenza, i 12 di Padova e i 9 di Treviso. “Quattro sono pochi”, ha detto il consigliere del Pd Gianpaolo Trevisi; la collega Anna Maria Bigon chiede “un cambio di passo decisivo”. Nel calendario di SicuraMente figurano Vicenza, Rovigo, Venezia, Padova e Treviso; non Verona e Belluno.

Per il 2025 lo stanziamento complessivo era di 7.817.527 euro, di cui 1,45 milioni di fondi regionali. Per il 2026 l’assessora Paola Roma ha indicato 1,85 milioni regionali su un totale di 8,8 milioni con i trasferimenti statali. Sulla prevenzione sono arrivati i rilievi dell’opposizione. Secondo le consigliere dem Luisetto, Sambo e Bigon il piano di formazione degli operatori ha coinvolto 1.065 persone sulle 2.000 previste, e la campagna regionale “Sicura” ha raggiunto una quota limitata dei giovani tra 18 e 24 anni. SicuraMente nasce dentro quella campagna.

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Mario Alberto Marchi