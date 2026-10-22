Una tenda in campo San Geremia, uno striscione di dieci metri calato da Rialto con il nome del presidente della Regione. A Treviso, lo stesso sabato, una trentina di ragazzini scesi dall’autobus di Conegliano svuota gli scaffali di un negozio di corso del Popolo; alcuni li fermano alla stazione delle corriere. Sono due fotografie del Veneto di ottobre che chi governa farebbe bene a non sovrapporre: gli universitari veneziani hanno un destinatario e un elenco di richieste, gli altri nemmeno quello. Separarle troppo in fretta, però, sarebbe un altro errore.

Il Veneto aveva smesso di pensare la piazza come luogo di conflitto da quasi mezzo secolo, dai tempi dell’Autonomia padovana chiusa dagli arresti del 7 aprile 1979 e dalla coda armata del sequestro Dozier, fra Verona e Padova, nell’inverno a cavallo del 1982. Da allora i giovani sono entrati nel discorso pubblico come manodopera che manca o come cervelli in fuga. Nell’estate dei saccheggi londinesi del 2011 Zygmunt Bauman scrisse che quelle non erano rivolte del pane, ma di “consumatori difettosi e squalificati”. La formula si adatta a un negozio trevigiano più di quanto si adattino le multe ai genitori appena varate dal governo.

Gli studenti chiedono un tavolo con Stefani. I ragazzi di Conegliano non hanno chiesto niente a nessuno, e- a ben vedere- è questo il dato politico della settimana. Dei giovani la politica veneta ha parlato finora la lingua del mercato del lavoro; in questi giorni ha imparato quella del regolamento di polizia urbana. La prima ha cause chiare che suggeriscono i rimedi. La seconda chiede rimedi, ma ognuno ci vede la causa che vuole. E non è mai solo quella.

Spritz

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