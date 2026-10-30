Nei giorni peggiori Veronamercato ha visto entrare poco più di 300 tonnellate di frutta e verdura al giorno, contro le mille abituali. Le quotazioni all’ingrosso sono salite in media del 20%. Mancavano uva da tavola, pomodori, agrumi, la merce che in autunno risale dal Sud. Al Maap di Padova, una domenica, i camion arrivati erano una decina su cinquanta o sessanta attesi. A Treviso le forniture di uva pugliese, clementine calabresi e pomodorini siciliani sono calate tra il 20 e il 25%.

Il caro gasolio in Veneto si è visto prima ai mercati generali che alla pompa. I blocchi dei camionisti al Sud hanno interrotto per dieci giorni una filiera che nessuno considerava fragile. La grande distribuzione ha riempito i vuoti con prodotto spagnolo, olandese, polacco, tedesco, turco e sudafricano, non sempre a prezzi vantaggiosi per chi fa la spesa. Il 22 ottobre Cristiano Detratti, amministratore delegato di Ortoromi, la cooperativa di Borgoricco che lavora insalate di quarta gamma, ha avvertito che senza consegne rapide si rischia di “dover buttare interi carichi” e che alcune varietà sarebbero presto mancate. Federalimentare stima danni per centinaia di milioni di euro.

Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Padova sono arrivati venti Tir da Puglia, Calabria e Lazio. Ancora nessuno dalla Sicilia e dalla Campania. Confagricoltura Veneto ha parlato di “primi segnali di ripresa delle consegne”. Venerdì i camion hanno continuato ad arrivare e al Maap il direttore generale Francesco Cera ha dichiarato chiusa l’emergenza: “I blocchi stradali sono stati tolti in quasi tutte le Regioni del Sud”.

Il presidente regionale Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi ha scelto di guardare a chi stava dall’altra parte del blocco. Gli agricoltori del Sud, ha detto, “stanno pagando il prezzo più alto di una paralisi di cui non sono responsabili”: latte non raccolto per giorni, prodotto distrutto, caseifici di mozzarella di bufala fermi in Campania. Vedere il raccolto buttato è “inaccettabile per chi conosce il valore del lavoro nei campi e nelle stalle”. La preoccupazione dell’organizzazione va oltre la fine dei presìdi. Gli spazi sui banchi presi nei giorni scorsi dai fornitori stranieri, avverte, rischiano di restare loro anche con i camion italiani tornati a viaggiare.

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Marianna Montanini