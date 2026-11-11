Il tavolo di Abu Dhabi, fortemente voluto dall’amministrazione americana per sbloccare l’impasse del conflitto ucraino, rischia di trasformarsi nell’ennesima trappola diplomatica ideata dal Cremlino. Le dichiarazioni tranchant del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov rappresentano un manifesto inequivocabile: respingere seccamente la richiesta di un cessate il fuoco immediato avanzata dall’Unione Europea, bollandola come un goffo tentativo di “guadagnare tempo” a favore di Kiev, mette a nudo la vera strategia di Vladimir Putin. Non ci troviamo di fronte all’inizio di una fase negoziale sincera o strutturata, bensì a una cinica manovra di logoramento politico, militare ed economico volta a sfiancare la resilienza ucraina e la tenuta delle democrazie occidentali. L’attuale architettura di questo processo di pace presenta criticità strutturali che non possono essere ignorate.

Il tentativo da parte di Mosca di escludere o depotenziare la presenza delle istituzioni di Bruxelles nei colloqui diretti non è un semplice dettaglio procedurale. È un preciso calcolo geopolitico finalizzato a dividere il fronte occidentale, riducendo l’Europa a mero spettatore pagante delle decisioni assunte altrove. Mosca sa perfettamente che le decisioni chiave sulla futura sicurezza continentale, sulla ricostruzione post-bellica, sulle garanzie di difesa e sul mantenimento delle sanzioni economiche dipendono in larga misura dalle scelte europee. Consentire al Cremlino di trattare esclusivamente con Washington, scavalcando i paesi dell’Unione o confinandoli in formati informali, significa minare alla base il principio di sovranità politica del nostro continente.

In questo contesto, la linea di fermezza ribadita dal presidente Volodymyr Zelensky – secondo cui la cessione del Donbass non fermerebbe le mire espansionistiche russe – risponde a una dura lezione storica. Cedere al revisionismo territoriale sotto il ricatto delle armi non ha mai prodotto la stabilità, ma ha sempre preparato il terreno per successive aggressioni. L’aggressione del 2022 non è nata nel vuoto, ma è il frutto della debolezza dimostrata dall’Occidente nel 2014. Accettare oggi una tregua contorta o un compromesso al ribasso, che non preveda garanzie di sicurezza ferree e vincolanti per Kiev, significherebbe concedere a Putin la pausa strategica di cui ha disperatamente bisogno per riorganizzare le sue forze, rifornire l’arsenale e tornare a colpire a distanza di pochi anni. Le dimensioni reali del costo umano ed economico sostenuto dalla Russia confermano quanto l’ostinazione del Cremlino sia alimentata da motivi di sopravvivenza del regime piuttosto che da forza reale. La fuga di dati dai sistemi di Rosstat, che attesta oltre 400mila soldati russi caduti in quasi cinque anni di combattimenti, offre un quadro drammatico dell’impatto della guerra sulla demografia e sulla società russa. Tuttavia, a differenza dei sistemi democratici dove il consenso e il valore della vita umana esercitano una pressione diretta sui governi, l’autocrazia russa è in grado di assorbire perdite colossali sopprimendo la verità e convertendo l’intera economia verso l’industria bellica di stato.

È la classica asimmetria tra regimi autoritari e democrazie aperte: Putin punta sull’erosione della forza di volontà dell’Occidente, scommettendo che le divergenze politiche interne a Washington e alle capitali europee finiscano per smantellare il sostegno a Kiev. Non ci si può permettere alcuna resa al pragmatismo cinico che sacrifica il diritto internazionale e il principio dell’autodeterminazione sull’altare di una stabilità temporanea. Non esiste una distinzione contabile tra la sicurezza dell’Ucraina e quella del resto d’Europa: la prima è il baluardo invalicabile della seconda. Se da un lato è apprezzabile ogni sforzo diplomatico volto a fermare il massacro e a facilitare passi concreti sul piano umanitario – come lo scambio di prigionieri su larga scala concordato ad Abu Dhabi –, dall’altro è indispensabile che l’Unione Europea e gli Stati Uniti mantengano una totale unità d’intenti. L’Europa deve superare le proprie timidezze interne, dotandosi di una difesa comune integrata che la renda un attore geopolitico credibile e autorevole al tavolo dei grandi geopolitici. Allo stesso tempo, l’alleanza con gli Stati Uniti deve rimanere il pilastro invalicabile della nostra architettura strategica, a patto che non si trasformi in una delega in bianco sulle sorti del continente.

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Riccardo Renzi