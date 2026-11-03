Il 31 ottobre le Nazioni Unite hanno ritirato la propria missione dalla Somalia, dopo essere rimasti per tre decenni nel paese africano. La UnTmis (Missione di assistenza transitoria per la Somalia) era nata per accompagnare la nazione nel percorso di ricostruzione delle istituzioni e di consolidamento della pace dopo il collasso dello stato e la guerra civile che l’aveva dilaniata. In realtà l’Onu lascerà in Somalia 25 organismi che continueranno ad operare programmi umanitari e di sviluppo. La situazione securitaria di Mogadiscio appare però ancora estremamente fragile ed il ritiro dei caschi blu potrebbe dare nuova linfa ai terroristi di al Shabaab che controllano grandi aree interne della Somalia.

Anche la situazione economica presenta grandi problematiche e stando ai dati delle Nazioni Unite 4,8 milioni di somali, su una popolazione di meno di 20 milioni, hanno bisogno di assistenza immediata e servono 852 milioni di dollari. La chiusura della UnTmis è stata richiesta dal presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud presentando questa mossa come un segno della maturità raggiunta dalle istituzioni nazionali, ma in realtà le sue forze di sicurezza non sembrano in grado di difendere la popolazione.

La mossa di Hassan Sheikh Mohamud è puramente elettorale visto che la Commissione elettorale nazionale indipendente ha fissato per il primo di aprile del 2027 le elezioni per entrambe le camere del Parlamento federale e al 15 maggio quelle presidenziali. La scelta presidenziale ha scatenato una dura reazione delle forze di opposizione che denunciano la non condivisione delle scelte nazionali ed il tentativo di consolidare il potere senza un accordo politico. Quasi contemporaneamente è stato anche annunciato il ritiro dal territorio somalo della Missione di supporto e stabilizzazione dell’Unione africana (Aussom) che se ne andrà in maniera graduale.

L’Uganda che schierava 4500 soldati a Mogadiscio ha già iniziato le operazioni di ritiro, terminando nel novembre del 2027. Il comandante della missione Aussom ha scritto una lettera al presidente Mohamud avvertendo che il ritiro ugandese potrebbe rendere alcune zone della regione del Basso Scebeli vulnerabili agli attacchi di al-Shabaab, ma il governo non ha preso nessuna posizione ufficiale. Le mire personalistiche e gli interessi di clan potrebbero distruggere quel poco che esiste di stato centrale in Somalia, rigettando la nazione del Corno d’Africa fra le braccia del terrorismo islamico, destabilizzando una regione chiave per gli equilibri africani.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

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Matteo Giusti