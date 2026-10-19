Riscoprire Roma attraverso i suoi alberi monumentali, testimoni silenziosi della storia della città e custodi di un patrimonio naturale che attraversa le generazioni. È questo il significato della prima tappa di “Conoscere Roma attraverso gli Alberi Monumentali”, l’iniziativa promossa da FareAmbiente e svoltasi ieri, venerdì 16 ottobre, a Villa Borghese, con una visita guidata dedicata al Cedro del Libano e alla Valle dei Platani, accompagnata dal professor Vincenzo Pepe, Presidente Nazionale di FareAmbiente, capo delle guardie Vincenzo Berardinelli e la importante partecipazione del comune con il consigliere Maurizio Politi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore conoscenza degli alberi monumentali della Capitale, valorizzandone il significato storico, ambientale e culturale. Un’occasione per guardare ai luoghi più conosciuti di Roma da una prospettiva diversa, riconoscendo nella natura una componente essenziale dell’identità urbana e della memoria collettiva.

Gli alberi monumentali non sono soltanto elementi del paesaggio: sono organismi viventi che hanno attraversato epoche, assistito ai cambiamenti della città e accompagnato la vita di intere generazioni. La loro tutela rappresenta, pertanto, una responsabilità condivisa, che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini.

«Conoscere gli alberi monumentali significa conoscere una parte autentica della storia di Roma. Sono testimoni viventi del tempo, presenze che ci ricordano come la bellezza della città non sia custodita soltanto nei suoi monumenti di pietra, ma anche nelle sue radici, nei suoi alberi e nel patrimonio naturale che abbiamo il dovere di proteggere. Prendersene cura significa rispettare la nostra storia e lasciare qualcosa di prezioso alle generazioni future», ha dichiarato il professor Vincenzo Pepe, Presidente Nazionale di FareAmbiente.

La natura come patrimonio di identità e memoria

Villa Borghese, con i suoi alberi secolari e i suoi paesaggi, si conferma un luogo privilegiato per riscoprire il legame tra natura, storia e comunità. Il Cedro del Libano e i grandi platani diventano così protagonisti di una narrazione che affianca alla Roma dei palazzi e delle piazze quella delle radici, della biodiversità e della bellezza naturale.

La visita ha rappresentato anche un momento di sensibilizzazione sul valore della tutela ambientale, sottolineando l’importanza di conoscere il patrimonio arboreo per comprenderne la fragilità e promuoverne la conservazione.

Proteggere un albero monumentale significa proteggere un pezzo di Roma. È questo il messaggio che FareAmbiente intende trasmettere attraverso un percorso che mette al centro la conoscenza, la partecipazione e la responsabilità verso il territorio.

Un progetto che proseguirà fino a dicembre

La tappa di Villa Borghese inaugura un ciclo di appuntamenti che proseguirà fino al 19 dicembre 2026, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e istituzioni nella scoperta dei grandi alberi storici della Capitale.

Attraverso queste iniziative, FareAmbiente rinnova il proprio impegno per un ambientalismo concreto, fondato sulla conoscenza scientifica, sulla valorizzazione del territorio e sulla partecipazione attiva della comunità.

Perché l’ambiente non è qualcosa di distante dalla nostra vita quotidiana: è parte della nostra storia, della nostra identità e del futuro che scegliamo di costruire però del quale alcune volte ci dimentichiamo.

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