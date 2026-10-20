L’Italia rischia di essere travolta dall’ondata di violenza nelle piazze, e le Forze dell’ordine sono chiamate a gestire una situazione sempre più incandescente. Ne parliamo con Gianluca Privitera, segretario regionale Lombardia del Sim Carabinieri.

L’80% dei fermati è minorenne. Un dato che lascia interdetti.

«Siamo di fronte a un gigantesco problema educativo e sociale. L’età, però, non giustifica la violenza, e chi commette reati deve risponderne. La repressione, comunque, va insieme alla prevenzione: famiglie, scuole e istituzioni devono contribuire a ricostruire il rispetto delle regole e di chi è chiamato a farle rispettare».

Non era mai successo che Milano fosse teatro di devastazioni e saccheggi per giorni.

«Dobbiamo riflettere tutti sulla capacità di prevenire e interrompere tempestivamente le violenze. Gruppi mobili, spesso con il volto coperto, si spostano rapidamente e cercano lo scontro con gli operatori di polizia. Quando gli episodi si ripetono per più giornate, bisogna allora rafforzare l’attività informativa e la pianificazione dei servizi. Le Forze dell’ordine devono poter individuare i soggetti pericolosi prima che la violenza esploda. Il diritto di manifestare va tutelato, ma altrettanto va garantito quello dei cittadini a vivere in sicurezza, lavorare e vedere protetti i propri beni».

Molti dei responsabili dei disordini di domenica erano già stati fermati il giorno precedente e rimessi in libertà.

«Bisogna distinguere il fermo, l’arresto e le successive decisioni dell’autorità giudiziaria. La liberazione di una persona non significa automaticamente che le Forze dell’ordine abbiano lavorato male o che la giustizia abbia sbagliato. È però legittimo verificare se gli strumenti normativi siano adeguati a contrastare le violenze reiterate, soprattutto quando coinvolgono gruppi organizzati e persone già identificate».

L’ordine pubblico compete alla Pubblica sicurezza, mentre l’Arma concorre alla sua gestione. Andrebbe rivisto qualcosa?

«Non necessariamente. La priorità è assicurare una catena di comando chiara, comunicazioni efficienti e una distribuzione delle risorse adeguata ai rischi. L’esperienza dei carabinieri nei servizi di ordine pubblico va valorizzata nella revisione delle procedure, quando necessario. Non servono sovrapposizioni tra le Forze di polizia, ma una collaborazione capace di superare le criticità operative».

Quali sono le maggiori criticità per i carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico?

«La prima è l’esposizione a violenze sempre più pericolose: lancio di oggetti, aggressioni, incendi e tentativi di forzare gli schieramenti. A questo si aggiunge la difficoltà di distinguere rapidamente i violenti da chi manifesta pacificamente. La presenza di giovanissimi rende gli interventi ancora più delicati. Il carabiniere deve contrastare comportamenti aggressivi, consapevole che dietro la violenza possono esserci fragilità e disagio. Questo non cancella le responsabilità, ma impone professionalità e capacità di valutazione».

Poi?

«Servono protezioni adeguate, equipaggiamenti aggiornati, formazione specifica e condizioni di servizio sostenibili. Gli operatori devono inoltre poter contare su regole chiare e assistenza legale nei procedimenti connessi al servizio, nel rispetto dell’accertamento delle responsabilità individuali».

Il Sim carabinieri è il sindacato più grande dell’Arma con 20mila iscritti, di cui 2mila solo in Lombardia. Che richieste rivolgete al governo Meloni?

«Vogliamo seguire l’efficacia delle nuove misure: dall’estensione del fermo di polizia ai minori alle aggravanti per il danneggiamento commesso in gruppo, fino all’ampliamento degli strumenti preventivi, compresi i divieti di aggregazione per i minorenni in determinate situazioni. Sarà importante capire se queste disposizioni riusciranno a prevenire nuovi episodi, nel rispetto delle garanzie costituzionali e delle specificità della giustizia minorile. Chi aggredisce, devasta e saccheggia non deve avere la percezione di poter agire senza conseguenze. Ma vogliamo anche un tavolo permanente sui servizi di ordine pubblico, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, per individuare le criticità e concordare interventi concreti. Occorrono soprattutto investimenti in mezzi, protezioni e formazione, senza dimenticare il sostegno legale e psicologico per il personale coinvolto in eventi traumatici o in procedimenti legati al servizio, oltre a condizioni d’impiego adeguate».

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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