Illuminante intervista con La Stampa di Vincenzo Visco. L’ex titolare (Pd) delle Finanze tocca diversi argomenti, raccomanda attenzione all’etica e regala qualche suggerimento a Elly Schlein su come si può ritoccare qualche tassa. Puntando magari a una nuova patrimoniale, che per carità, non va certo chiamata così.

Domanda (che è tutto un programma): “Per colpire le rendite serve una patrimoniale”? Risposta: “Abbiamo già l’Imu. Andrebbe estesa alla prima casa e bisognerebbe riformare il catasto”. Tanto per far capire meglio che la riforma del catasto non mira a “fotografare”, “aggiornare”, “sistemare”, ma esplicitamente a estendere tassazione e contribuenti.

L’ex ministro delle finanze alza i toni, accusa il governo di sollevare “una polemica sostanzialmente eversiva”. E poi: “Se tutto diventa propaganda, terrorismo, non si ragiona mai in maniera corretta”. E ancora “Sulle tasse si parla con ignoranza”. Raccomandazioni etiche e richiami morali. Bacchettate severe per chi, nella maggioranza – come Matteo Salvini – aveva aperto a un condono delle cartelle esattoriali, in gran parte inesigibili. E certo dei consigli di Visco ne abbiamo letti diversi, ultimamente. Anche nei verbali delle intercettazioni tra lui e l’ex capo dell’agenzia delle Dogane e Monopoli. Lì, Visco invitava Minenna a «stare attento, per non compromettere la sua carriera».

Minenna gli confidava: «Enzo, sto cercando di tessere alleanze con tutti i partiti nella prospettiva di ottenere importanti incarichi istituzionali». Sarebbe interessante, tra tante lezioni, sapere da Visco perché dava quelle raccomandazioni a Minenna.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

