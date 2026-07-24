Christian Volpato, trequartista di 22 anni del Sassuolo, è stato trovato positivo a un test preliminare della cocaina dopo essere stato fermato a Sydney mentre guidava un’auto ben oltre il limite di velocità. Secondo quanto riferito dai media australiani, il tesserato dei neroverdi si trovava alla guida di un Bmw Coupé e stava procedendo alla velocità di 109 km/h sull’Anzac Bridge della città australiana, dove il limite è di 60 km/h. Fermato, è stato sottoposto a un test preliminare per la cocaina al quale è risultato positivo. Ora il trequartista dovrà eseguire ulteriori accertamenti, nel frattempo gli è stata fatta una multa e ritirata la patente. Già un paio d’ore prima del test era stato fermato da altri agenti che gli avevano fatto un’altra contravvenzione per eccesso di velocità.

Cosa rischia Volpato

Christian Volpato al momento non ha nessuna denuncia penale a carico, ma rischia comunque grosso, poiché la Federcalcio australiana ha delle rigidissime regole antidoping. Secondo queste regole, qualsiasi dirigente o calciatore che venga trovato positivo a sostanze proibite senza dimostrare che sia per il solo uso terapeutico può essere squalificati fino a quattro anni. E il tesserato del Sassuolo, in quanto australiano (ha cambiato cittadinanza da italiana a australiana), rientra nelle regole del Paese oceanico.

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Riccardo Tombolini